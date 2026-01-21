Начав активно продавать волосы, парики и накладные ресницы в другие страны, КНДР скопировала опыт Южной Кореи, рассказал востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что из-за наложенных на страну санкций, Пхеньяну приходится производить те продукты, которые могут пользоваться спросом на внешнем рынке.

Специалист обратил внимание, что корейцы успешно продавали волосы еще в середине прошлого столетия. По его словам, если сейчас Южная Корея активно продает контейнеровозы и микросхемы, то в 1960-е одной из главных статей экспорта страны были именно волосы. Северная корея переняла этот опыт, считает он.

«Парики, волосы и накладные ресницы стали играть заметную роль в северокорейском экспорте уже несколько лет назад. А что же еще делать? У Северной Кореи очень ограниченные возможности по производству товаров, которые пользуются спросом на мировом рынке», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Несмотря на то, что Пхеньян строит ракеты, подводные лодки и другую технику, производство возможно за счет максимальной концентрации всех имеющихся скромных ресурсов, считает Ланьков. Он подчеркнул, что большая их часть при этом уходит именно на военно-промышленный комплекс.

Востоковед также развеял миф о том, что власти страны якобы принудительно изымают волосы у населения. Он обратил внимание, что длинные прически в Северной Корее носить не принято, а некоторые производства могут платить за их сдачу.

«Поскольку это экспортный товар, то подозреваю, что за сдачу собственных волос платят очень неплохо. И более того, большая часть предприятий, которые делают эти парики, может быть фактически частной и лишь формально регистрироваться как государственная собственность», — заключил Ланьков.

Reuters накануне сообщило, что торговый оборот между Пекином и Пхеньяном в 2025 году вернулся к доковидному уровню. По данным Главного таможенного управления КНР, объемы двусторонней торговли выросли на 25% по сравнению с 2024 годом, составив $2,73 млрд. Отмечается, что в 2019 году сумма составила $2,79 млрд.

В публикации агентства указано, что по итогам 2025 года Пхеньян продал Пекину парики и другие изделия из волос на общую сумму $190,55 млн, став крупнейшей статьей северокорейского экспорта.

Парики уже несколько лет становятся одним из главных экспортных товаров Северной Кореи. Так, в 2023 году КНДР продала в Китай 1,6 тыс. тонн париков, накладных бород и ресниц общей суммой $167 млн. В том году они составили 60% от всех задекларированных экспортных товаров.

Как писало сингапурское издание The Straits Times, КНДР не может легально продавать в другие страны уголь, железо, морепродукты и текстиль — продукцию, которая раньше приносила ей самую большую прибыль. Причина заключается в том, что страна обложена санкциями со стороны ООН из-за разработки ядерного оружия.

Издание отмечало, что северокорейские старшеклассники нередко зарабатывают тем, что плетут парики. Кроме того, госпредприятия предлагают мешки с кукурузой весом от 20 до 25 кг за пучки волос длиной 25 см.