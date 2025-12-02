Чтобы предстоящий дачный сезон был успешным, россияне могут начать посев уже зимой. Такими рекомендациями в беседе с Life.ru поделился председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Например, в январе при дополнительном освещении можно сеять перцы и баклажаны, а в феврале — томаты, отметил он.

Чаплин подчеркнул, что грунт для этого должен быть хорошо подготовлен. Садоводам, по его словам, необходимо контролировать глубину посева, температуру и уровень влажности почвы. Чтобы не помешать всхожести, землю следует проливать заранее, добавил он.

Весной, как рассказал парламентарий, основные усилия нужно направить на подготовку грядок и высадку растений в парники и открытый грунт.

«Май — это месяц, когда закладывается основа богатого урожая», — отметил Чаплин.

По его словам, именно в этом месяце лучше всего высаживать томаты, огурцы, перцы, кабачки, картофель, корнеплоды, а также плодовые деревья и ягодные кустарники.

Депутат подчеркнул, что первый месяц лета необходимо посвятить посеву зелени и редиса, а также уходу и защите растений от вредителей. В июле и августе же следует собрать ягоды и ранние овощи, добавил он.

С наступлением осени сезон урожая рекомендуется завершить уборкой корнеплодов и капусты, закладкой овощей на хранение, а также посадкой многолетников, отметил Чаплин.

После этого следует подготовить сад к зиме — убрать растительные остатки, побелить стволы деревьев, а также напитать почву с помощью влагозарядного полива. Кроме того, во время подзимнего посева следует увеличить норму высева семян на треть, чтобы урожай был ранним и крепким, сказал депутат.

«Согласуя свои работы с естественным календарем природы и вкладывая в землю свой труд, мы не только обеспечиваем свои семьи экологически чистыми продуктами, но и вносим вклад в продовольственную безопасность нашей страны», — резюмировал он и пожелал садоводам и огородникам успешного сезона.

