Накануне в сети появились видеоролики, сделанные командующим штурмовыми войсками ВСУ полковником Валентином Манько. На видео он в трусах танцует под песню российской группы «Пневмослон», а также выясняет, на кого он больше похож из популярного российского сериала «Слово пацана» — тоже полуголый. Манько — участник АТО в составе «Правого сектора»***, а также приятель известного неонациста Сергея Коротких, известного в России по прозвищу Малюта.

Видеоролики, снятые Манько в Instagram* и Tik-Tok, опубликовали 20 октября околовоенные телеграм-каналы. В первом Манько бодро отплясывает под песню российской ска-панк группы «Пневмослон». Причем особенно командиру ВСУ понравились слова «С е****х спроса нет». На втором ролике обнаженный по пояс Манько налепил себе на лоб виртуальное облако с вопросом: «Кто я из «Слово пацана» — популярного российского сериала, снятого Жорой Крыжовниковым. Судя по видео Манько в «Слове пацана» был бы Турбо — персонажем из группировки «Универсамовские», которого сыграл актер Слава Копейкин.

Еще до того, как видеоролики Манько облетели российские телеграм-каналы, на них обратили внимание «азовцы»***. В частности, бывший начальник штаба «Азова»*** Богдан Кротевич, опубликовав их у себя в соцсетях, похвалил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за назначение Манько.

«Действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно!», — отметил Кротевич.

О Валентине Манько известно, что он участвовал в боевых действиях против ополченцев Донбасса в составе «Правого сектора»***, чьим лидером тогда был его земляк с Днепропетровщины Дмитро Ярош. Перед тем, как пойти воевать, Манько несколько лет работал в налоговых органах, а затем ушел в сельскохозяйственный бизнес. По информации из открытых источников, он якобы имеет три высших образования, полученных в Днепропетровской государственной финансовой академии.

В 2015 году против Манько на Украине были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с разбоем, грабежами и похищением людей. В мае того же года мужчину даже объявляли в международный розыск. Манько, согласно материалам расследования, похищал фермеров и грабил сельхозпредприятия. Например, следствие вменяло Манько разграбление ООО «Кронос-Дон», откуда была похищена пшеница почти на 1 млн рублей в перерасчете на российские деньги. Также следствие вменяло Манько совершенный вместе со своими людьми в августе 2014 года налет на частный дом в Великой Новоселке, откуда было украдено имущество на 1,5 млн рублей в перерасчете на российские деньги. Также СМИ писали о похищении Манько фермера Александра Потуги, чье предприятие «Скиф» тоже было разграблено.

Не менее любопытным фактом является и то, что Валентин Манько приятельствует с неонацистом Сергеем Коротких, известным по прозвищам Малюта и Боцман. Коротких-Боцман в нулевых годах стоял у истоков российской неонацистской организации НСО**, члены который впоследствии были приговорены в том числе к пожизненным срокам за многочисленные убийства по мотивам национальной ненависти. Также Малюта был дружен со скинхедом Максимом Марцинкевичем (Тесак), который был задержан во время их совместного времяпрепровождения на Кубе и экстрадирован в Россию, где получил уже второй уголовный срок, а позже скончался в СИЗО. Сам же Коротких уехал в Киев, где в 2014 году стоял у истоков создания пресловутого батальона «Азов»***, а затем, за участие в АТО, получил украинский паспорт из рук президента Украины Петра Порошенко.

Также Сергей Коротких известен тем, что участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область и, в частности, публиковал короткие видеоролики своих похождений в Судже. На одном из них — он изрисовывает баллончиком установленный в городе бюст Ленина. Коротких в своих соцсетях сам кичится знакомством с Манько и называет его своим «боевым товарищем».

Валентин Манько был назначен командиром штурмовых подразделений ВСУ приказом главкома Александра Сырского летом 2025 года. В августе российскими правоохранительными органами Манько был объявлен в розыск.

* входит в структуру компании Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность в стране запрещена

** организация признана террористической и запрещена в РФ

*** организация признана террористической и запрещена в РФ