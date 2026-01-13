В отношении спортивного комментатора «12 канала» Максима Гречанина могут возбудить уголовное дело по статье о возбуждении межнациональной ненависти после его оскорблений в адрес игроков хоккейной команды «Астана» на детско-юношеском турнире в Омске. Об этом пишет Sports.ru.

Перед матчем, который прошел 5 января, комментатор назвал игроков «********* (чертовыми) чебуродами» по громкоговорителю. Позднее, в разговоре с «Шайба.kz» Гречанин заявил, что в этот момент он не знал, что микрофон был включен, и принес извинения.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча „Астана“ — „Сибирь“, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК „Астана“, ни в отношении любой другой команды», — сказал он.

Комментатор назвал свои слова «грубыми и неэтичными» и сказал, что не хотел посеять межнациональную рознь. Он также признался, что «осознал, что испытали родители» хоккеистов уже после игры, «глядя на своего ребенка», и заявил, что «извлек ценный урок».

«Я искренне надеюсь, что родители юных хоккеистов больше никогда не услышат чего-то подобного», — добавил Гречанин.

Сообщается, что родители игроков ХК «Астана» подали жалобу из-за случившегося, несмотря на извинения со стороны комментатора. В соответствии с законодательством Казахстана Гречанину может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее МВД Казахстана объявило блогера Екатерину Бивол в розыск из-за оскорбительных выражений в соцсетях по отношению к представителям различных национальностей в связи с ее высказываниями о бывшем муже, российском чемпионе мира по боксу Дмитрии Биволе.