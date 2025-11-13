Екатерина Бивол — бывшая жена российского чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола, объявлена в международный розыск уже двумя странами — Кыргызстаном и Казахстаном. А замглавы МВД Казахстана, вслед за своими киргизскими коллегами, заявил о намерении добиваться ее экстрадиции. При этом Россия, в соответствии с Конституцией, не выдает своих граждан.

Как заявил вице-министр внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах сената страны, в отношении Екатерины Бивол возбуждено уголовное дело и она объявлена в международный розыск.

«Избрана мера пресечения в виде заочного ареста», — подчеркнул замминистра МВД.

Екатерина Бивол — это бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Еще 27 октября этого года МВД Киргизии возбудило против нее дело по ст. 330 УК страны «Возбуждение расовой, национальной или межрегиональной вражды». Наказание по статье предусматривает до семи лет колонии. Поводом для начала уголовного преследования стали нецензурные высказывания в соцсетях женщины в адрес казахов и киргизов. Полиция расценила их как направленные «против кыргызского народа», а суд Бишкека выдал ордер на арест. По тем же основаниям и в Казахстане через несколько дней против Екатерины Бивол было также возбуждено уголовное дело.

«Мы на связи с полицейскими службами Российской Федерации через специальные каналы», — сообщил замминистр МВД Казахстана.

По его словам, в случае задержания Бивол, МВД будет проинформировано через российскую Генеральную прокуратуру, после чего «будут решаться вопросы экстрадиции». При этом полицейский чиновник не назвал, по какой статье ведется расследование.

Стоит отметить, что отец и дед Екатерины Бивол — выходцы из Казахстана. Женщина не раз бывала в стране, называла ее родиной отца и заявляла о желании взять фамилию казахстанских родственников.

Екатерина Бивол не комментирует действия казахстанского МВД, однако после возбуждения дела в отношении нее в Кыргызстане она напомнила, что является «россиянкой» и посчитала, что действие законов этой страны «на меня не распространяется».

«Я живу в России и подчиняюсь только российским законам», — заявила Екатерина Бивол.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 61 Конституции России, граждане Российской Федерации не могут выдаваться другому государству, а в гл. 13 УК Российской Федерации подчеркивается, что «граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству»