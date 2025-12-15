Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» вошла в состав объединенной компании Wildberries & Russ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании РИВ ГОШ. Ведущий российский ритейлер вошел в состав компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу», — приводит комментарий представителей компании РБК.

Из данных Единого государственного реестра юридических лиц следует, что соглашение между компаниями было заключено 15 декабря. По его условиям, к ООО «РВБ» перешло 100% ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», чьими владельцами ранее выступала кипрская организация Rive Gauche Group Ltd.

В ООО «РВБ» отметили, что переход 100% доли косметического ритейлера даст возможность развить омниканальные продажи, существенно увеличить ассортимент брендов на виртуальной витрине, а также обеспечить доступность продукции из категории «Красота» потребителям, проживающим в регионах и странах присутствия.

На 2021 год основным владельцем (51%) операционной компании «Рив Гош» (ООО «Аромалюкс») была супруга бывшего совладельца сети «Юлмарт» Августа Мейера Инна. В сентября 2024 года суд приговорил Августа и Инну Мейер к трем и двум годам лишения свободы соответственно по делу о хищении средств у ВТБ, «Сбера» и «СберФакторинга» в размере 3,14 млрд рублей. Супруги были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Помимо Инны Мейер, владельцами еще 25% Rive Gauche Group Ltd числилось руководство панамской компании Octapan Investments S.A., чьими бенефициарами считаются Павел и Лариса Карабань.

О планах объединенной компании Wildberries & Russ по приобретению «Рив Гош» сообщал в сентябре источник РБК. Собеседники «Коммерсанта» подтверждали наличие договоренности между сторонами по вопросу о передаче прав на бизнес, оценочная стоимость которого составляет 5-6 млрд рублей.

В конце сентября стало известно о стратегическом партнерстве между компаниями, которое подразумевало подключение 252 магазинов «Рив Гош» к сервису по маркетплейса по самовывозу товаров Click&Collect и наличие собственного раздела в каталоге парфюмерии и косметики.