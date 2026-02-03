Конституционный суд России принял постановление, позволяющее гражданам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах, отнесенных к нежилому фонду. Текст решения размещен на официальном сайте суда. Установленный порядок не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства.

Рассмотрение этого дела было инициировано на основании жалобы гражданки Виктории Пиуновой. В своем иске женщина указала на отказ в предоставлении ей и членам ее семьи регистрации по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, расположенных в Санкт-Петербурге. Право собственности на это помещение принадлежит матери супруга заявительницы. Суды нижестоящих инстанций, рассматривавшие данный вопрос ранее, не удовлетворили требования гражданки. В своих решениях они сослались на то, что апартаменты имеют статус нежилого помещения. Такие выводы были сделаны несмотря на то, что разрешительная документация на здание определяла его первоначальное назначение как гостиничное.

В своем решении Конституционный суд отметил, что длительное проживание в апартаментах, не входящих в гостиничный фонд, стало распространенной практикой. Суд указал, что такие помещения объективно используются для личных и семейных нужд, а невозможность зарегистрироваться в них ограничивает право граждан на свободный выбор места пребывания и нарушает право частной собственности.

Конституционный суд признал, что действующее законодательство содержит пробел и не соответствует Конституции. Суд поручил правительству и парламенту внести необходимые изменения. До этого регистрацию в нежилых помещениях будут проводить по правилам, установленным для жилых помещений. Дело Виктории Пиуновой подлежит пересмотру.

При этом суд подчеркнул, что его решение не касается постоянной регистрации и не меняет правила налогообложения или тарифы на коммунальные услуги для апартаментов.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов высказал мнение, что к апартаментам, особенно в центре Москвы, следует подходить более гибко, в том числе в рамках реновации. По его словам, владельцы таких объектов не нуждаются в дополнительной социальной инфраструктуре, которая уже существует в благоустроенных центральных районах, поэтому такое жилье не должно рассматриваться как «проблемный» актив.

Ранее Министерство внутренних дел России также заявляло о необходимости учета места нахождения всех граждан и поддерживало идею легализации регистрации в апартаментах, отмечая при этом, что вопрос признания их жильем не входит в компетенцию ведомства.