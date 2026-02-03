Конституционный суд России принял постановление, позволяющее гражданам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах, отнесенных к нежилому фонду. Текст решения размещен на официальном сайте суда. Установленный порядок не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства.
Конституционный суд признал, что действующее законодательство содержит пробел и не соответствует Конституции. Суд поручил правительству и парламенту внести необходимые изменения. До этого регистрацию в нежилых помещениях будут проводить по правилам, установленным для жилых помещений. Дело Виктории Пиуновой подлежит пересмотру.
При этом суд подчеркнул, что его решение не касается постоянной регистрации и не меняет правила налогообложения или тарифы на коммунальные услуги для апартаментов.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов высказал мнение, что к апартаментам, особенно в центре Москвы, следует подходить более гибко, в том числе в рамках реновации. По его словам, владельцы таких объектов не нуждаются в дополнительной социальной инфраструктуре, которая уже существует в благоустроенных центральных районах, поэтому такое жилье не должно рассматриваться как «проблемный» актив.
Ранее Министерство внутренних дел России также заявляло о необходимости учета места нахождения всех граждан и поддерживало идею легализации регистрации в апартаментах, отмечая при этом, что вопрос признания их жильем не входит в компетенцию ведомства.