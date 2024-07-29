Телеканал Eurosport отстранил комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде в Париже из-за его высказываний в адрес австралийской женской сборной по плаванию. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о высказывании, которое Баллард сделал во время комментирования эстафеты 4×100 метров вольным стилем. По итогам заплыва сборная Австралии получила золотую медаль и установила олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 3.28,92 минут.

«Ну, женщины как раз заканчивают. Вы знаете, как это с женщинами… копаются, красятся», — сказал он в эфире Eurosport.

Видео с этим высказыванием распространилось в социальных сетях. Журналистка Лиззи Симмондс, комментировавшая заплыв вместе с Баллардом, назвала его реплику «возмутительной».

«Вчера вечером во время репортажа Eurosport комментатор Боб Баллард допустил неприемлемый комментарий. В связи с этим он был незамедлительно исключен из нашего списка комментаторов», — говорится в официальном заявлении Eurosport.

Сам Баллард пока не отреагировал на отстранение от работы на Олимпиаде.

Боб Баллард участвует в освещении международных спортивных событий с 1980 года. Он входит в число постоянных комментаторов Олимпийских игр и чемпионатов мира. В число видов спорта, которые комментирует Баллард, входят прыжки в воду, плавание, водное поло, хоккей на льду и теннис на колясках.

В июне телеканал «Матч ТВ» отстранил от работы на Играх БРИКС комментатора Владимира Иваницкого. Поводом к этому стало высказывание о «шмарах», сделанное комментатором во время выхода российского самбиста Кирилла Князькова.

«Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал он в эфире.

После отстранения Иваницкий принес извинения всем, кого могли задеть его выражения. «Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова»,— заявил комментатор РИА Новости.