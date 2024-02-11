Король Великобритании Карла III впервые появился на публике после того, как объявил о диагностированном у него онкологическом заболевании. Как сообщил телеканал Sky News, 75-летний монарх посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в сопровождении своей супруги, королевы Камиллы.

Первые дни после сообщения о состоянии своего здоровья король провел в поместье в Сандрингеме, графство Норфолк. У церкви монарх улыбнулся, помахал рукой камере репортеров и подошел к церкви, держа в руках зонт.

Врачи посоветовали Карлу III отложить его публичные обязанности во время прохождения лечения. В частности, традиционные еженедельные аудиенции с премьер-министром страны Риши Сунаком решено временно перевести в формат телефонного разговора.

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Букингемский дворец 5 февраля выступил с заявлением о том, что у короля Карла III обнаружен рак. Никаких подробностей по поводу диагноза в сообщении не приводилось, но британские СМИ уточнили, что в январе 2024 года монарх проходил обследование в связи с увеличением предстательной железы.

11 февраля на персональном сайте короля появилось обращение ко всем, кто молится за его здоровье после объявления об онкологическом заболевании.

«Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кого коснулся рак, знают, насколько подобные добрые мысли приносят утешение и ободрение», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Карла III.

Британский монарх назвал вдохновляющими известия о том, что его рассказ о своем диагнозе «помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире». По словам Карла III, личный опыт, связанный с диагностированным у него онкологическим заболеванием, усилил восхищение, которое он испытывает по отношению к этим людям.