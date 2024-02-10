Когда король Великобритании Карл III объявил, что у него онкология, в Лондон прилетел его младший сын Гарри — запрашивать аудиенцию у отца. Тем временем наследник престола принц Уильям и другие члены королевской семьи взяли на себя часть обязанностей Карла III. Почему король решил публично объявить о своей болезни и что сейчас происходит при дворе, RTVI рассказала журналист‑международник, специалист по современным монархиям и автор телеграм-канала «Все могут короли» Ариадна Рокоссовская.

Насколько часто члены королевской семьи публично заявляют о своей болезни

Это явление не просто нечастое, оно вообще первое. Когда королева Елизавета II уже умерла, Букингемский дворец только выпустил сообщение для прессы о том, что она очень плохо себя чувствует. Для британской королевской семьи вообще были не характерны утечки о состоянии здоровья ее членов. Можно сказать, что ситуация с Карлом III, — это своего рода прорыв в этой манере общения с публикой, с соотечественниками и, в общем, со всеми, кто следит за жизнью британской королевской семьи. Это действительно первый такой случай, когда даже не королевская семья, а сам король во всеуслышание объявляет, что у него такой опасный диагноз.

Карл III пояснил, что сделал это, чтобы пресечь спекуляции и поддержать тех, кто борется с такой же болезнью. Это вообще нетипично для британской королевской семьи. Карл изначально заявлял, что его правление будет более открытым, чем у Елизаветы II, и частично свое обещание выполняет.

Соответственно, никакой процедуры [объявления о болезни монарха] на такой случай не предусмотрено. Когда умирала Елизавета II, при ней сначала была только Камилла (тогда еще герцогиня Корнуольская), которая тогда жила в их с Чарльзом доме Биркхолл на территории поместья Балморал. Потом уже со всего мира собрались остальные родственники, и только Гарри не успел попрощаться с бабушкой.

Для чего принц Гарри вернулся в Великобританию

Гарри давно уже пытается добиться аудиенции у отца. Ни для кого не секрет, что у них очень сложные отношения с тех пор, как он выпустил свою книгу «Запасной». Это не объявляется официально, но люди, которые интересуются жизнью британской королевской семьи, знают, что Карл III якобы довел до сведения Гарри, что, если тот захочет встретиться, ему нужно обратиться за аудиенцией. Поэтому для Гарри это, в принципе, очень важный момент.

Кто заменяет Карла III

На этот случай есть так называемые государственные советники. Их несколько — это старшие работающие члены семьи, которым Карл III может делегировать свои полномочия. На сегодняшний день ими являются королева Камилла, принц Уильям, сестра Карла III королевская принцесса Анна и его самый младший брат принц Эдвард. Официально в этом списке также находятся принц Гарри и принц Эндрю, но фактически их не допускают.

Принц Гарри сам отказался от статуса работающего члена семьи, принца Эндрю от выполнения этих обязанностей отстранила Елизавета II из-за скандала с его американскими похождениями, и Карл III оставил ее решение в силе.

Тем не менее каждый из членов Государственного совета должен иметь жилплощадь в Великобритании. Гарри с Меган Маркл занимали Фрогмор-коттедж на территории Виндзорского парка, но весной их, грубо говоря, попросили оттуда съехать, поскольку они живут в США. Гарри, очевидно, рассчитывал, что ему, как это обычно принято, выделят какие-то апартаменты в Кенсингтонском дворце, где раньше жила его мать, принцесса Диана, и где есть апартаменты у принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт. Но ему сказали, что свободных апартаментов нет — хотя это неправда (только что одни апартаменты там освободились). Таким образом, у Гарри нет жилплощади на территории Великобритании. В сентябре он прилетал в Лондон и впервые в своей жизни столкнулся с ситуацией, когда ему негде было остановиться и пришлось жить в гостиницах.

Естественно, это ему не понравилось. Он пытался добиться аудиенции у отца, но ее не предоставили, хотя ему физически необходимо встретиться с Карлом и решить вопрос с недвижимостью, которая полагается ему как государственному советнику.

Все-таки Гарри — сын короля, поэтому он рвется встретиться с Карлом не только для обсуждения проблемы с жильем. Конечно, его интересует состояние здоровья отца, но это его личная инициатива. Никакого протокола, который предусматривает, что все немедленно бегут к королю Карлу, не существует. Более того, я думаю, что члены королевской семьи узнали о болезни Карла до публикации в СМИ. И только Гарри мог узнать о ней из прессы или от ближайшего окружения, если у него еще остались какие-то способы получать информацию из Букингемского дворца.

Какие обязанности Карл III продолжит исполнять

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что болезнь короля была диагностирована на ранней стадии и что он продолжит общение с Карлом III. Что это значит? В обязанности короля входят еженедельные встречи с действующим премьер-министром в Букингемском дворце по средам. В это время премьер-министры Великобритании конфиденциально информируют короля как главу государства — какие принимаются решения в правительстве, что происходит в парламенте.

Если Риши Сунак говорит, что он будет продолжать дальнейшее общение с Карлом, это значит, что Его Величество в состоянии принимать премьер-министра. Это значит, что он не лежит в неглиже, а находится в рабочем состоянии. То есть он действительно (как и говорилось в заявлении Букингемского дворца, когда объявили о его болезни) временно отказывается от своих публичных обязанностей, но оставляет за собой остальные, которых тоже немало. Он может наложить вето на все законы, принимаемые Парламентом, встречаться с премьер-министром — то есть продолжает работать. Из этого можно сделать вывод, что он не в тяжелом состоянии.

Где будут лечить короля

Я очень сомневаюсь, что в британской королевской семье объявят, где лечится Карл. Когда Кейт Миддлтон первый раз рожала, было объявлено, что это произошло в обычной клинике — по примеру принцессы Дианы: принц Уильям стал первым наследником британского престола, рожденным в больнице. Госпиталь, где лежала Кейт Миддлтон, оказался в блокаде из-за журналистов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, эту информацию предпочтут не раскрывать.

В принципе, представители королевской семьи и так очень мало сказали. Например, нам неизвестно, какую опухоль нашли у Карла. Мы можем только догадываться, что это связано с предстательной железой, поскольку король был госпитализирован именно в связи с ее увеличением. Не сказали, какая стадия, какое лечение. Поэтому все, что известно, — только то, что у него онкология.

Как справляются с обязанностями принц Уильям, принцесса Анна и другие советники

Принцесса Анна считается в британской королевской семье самой активной рабочей лошадкой. На самом деле, члены британской королевской семьи — причем не только принцесса Анна, король Карл и принц Уильям, но и принц Эдвард, его супруга Софи Уэссекская (теперь герцогиня Эдинбургская) и даже их дети — ежедневно исполняют королевские обязанности, потому что, естественно, король всего не успевает.

Более того, эти обязанности берут на себя и, можно сказать, дальние родственники — герцоги, о которых мы даже не подумаем, что они имеют отношение к королевской семье. Принцесса Анна ежегодно проводит несколько сотен мероприятий. Отчеты обо всех встречах, которые организуют члены королевской семьи, публикуются на их официальном сайте, чтобы британцы знали, что монаршие особы не сидят сложа руки.

С уходом со сцены короля Карла, в общем, ничего не поменяется. И его супруга королева Камилла будет продолжать исполнять свои обязанности, и принцесса Анна. Видимо, они перетасуют свою программу мероприятий — думаю, что просто распределят между собой. У Карла тоже более ста мероприятий в год, хоть и меньше, чем у принцессы Анны.

Единственная обязанность, которую очень сложно перераспределить, — это встреча королем иностранных лидеров, прибывающих в Великобританию. Они, конечно, приезжают не для переговоров с ним, так как он не принимает никаких решений, а только визирует те, что уже приняты парламентом и правительством. Тем не менее, как глава государства он является принимающей стороной. В первый вечер государственного визита (или, если визит начинается вечером или ночью, то на следующий день) проводится государственный банкет. Этим всем занимается администрация короля, в этом лично участвуют Карл III вместе с представителями Министерства иностранных дел, и он же встречает гостей.

Тут надо сказать, что Карл III не сидел сложа руки. Он подготовил очень достойную смену. Уильям вполне в состоянии полностью взять на себя исполнение всех королевских обязанностей. Не зря в позапрошлом феврале, когда еще не понятно было состояние здоровья королевы Елизаветы II, очень много говорили о том, что она, минуя Карла, передаст престол Уильяму. Он, в принципе, абсолютно готовый король.

Даже если Карл будет в тяжелом состоянии, Уильям сможет исполнять обязанности регента, как это, собственно говоря, происходит в королевских семьях по всему миру. Например, как это сделала королева Дании Маргрете, которая 12 января передала своему сыну кронпринцу Фредерику датский престол. Перед этим в феврале прошлого года ей сделали операцию на спине — а она значительно старше Карла III, ей 83 года. В течение какого-то времени Маргрете не могла передвигаться, и ее обязанности полностью взял на себя принц Фредерик. В королевских семьях этому учат с младенчества, поэтому Уильям к своим 40 годам — уже готовый король, он вполне в состоянии исполнять обязанности отца ровно настолько, насколько это необходимо.

Готовятся ли во дворце к возможной смерти короля

Я думаю, что не во дворце, а в парламенте и в правительстве существует некий план действий на случай смерти короля Карла III. Когда уже плоха была королева Елизавета II, в британских СМИ произошли утечки информации о том, что разрабатывается план переходного периода для передачи власти королю Карлу и коронации. Такие вещи в Британии всегда предусматриваются.

В парламенте существует специальный уполномоченный человек, который занимается этими вопросами. Церемониал, как это было в ситуации с королевой Елизаветой, свеж в памяти. Поэтому я думаю, что вопросов в данном случае нет. Но это задача не Букингемского дворца, а правительства Великобритании.

Будут ли менять новые банкноты

Между прочим, до сих пор имеют хождение банкноты с Елизаветой II. Через месяц после смерти королевы были напечатаны новые банкноты с Карлом III. Тем не менее, британское государственное казначейство объявило, что менять их будут только по мере физического устаревания. Так что это не проблема.

Что будет с Камиллой в случае смерти короля

Нося громкое звание королевы, она, тем не менее, по факту является королевой-консортом и не может претендовать на престол. Первым в списке наследников стоит, разумеется, принц Уильям, за ним — принц Джордж, потом — принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и его дети. Следом уже идут дальнейшие родственники: принц Эндрю и его дети, принцесса Анна и ее дети, принц Эдвард и его дети. Камилла вообще не имеет никаких прав.

Я думаю, что судьба у нее будет примерно такая же, как у Елизаветы Боуз-Лайон. Это последняя вдовствующая королева, которую мы помним, мать королевы Елизаветы II. Она после смерти своего мужа Георга VI прожила прекрасную (без мужа, может, не такую прекрасную, но достойную) жизнь. Она переехала в Роял-Лодж, в котором сейчас живет герцог Йоркский.

Я думаю, что в случае с Камиллой даже нет такой необходимости: у нее есть Хайгроув-хаус, который она купила в свое время, когда у них был роман с принцем Уэльским, и ей хотелось быть к нему поближе. Прекрасный дом, даже несмотря на обилие у них с королем недвижимости и того поместья, что они снимают у принца Уильяма в Корнуолле. Она не продавала Хайгроув-хаус и поддерживает его: там у нее сады, огороды, она там проводит какое-то время. Я думаю, скорее всего, если вдруг что-то случится, то она проведет там достойную старость. Может быть, станет заниматься благотворительностью, как Елизавета Боуз-Лайон, посещать какие-то мероприятия. Тем более что она является попечителем огромного количества различных обществ, на нее легла большая нагрузка после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Так что без дела не останется. Но никаких прав на престол у нее, конечно же, нет. Скорее всего, она получит титул.

В финансовом плане, я думаю, король о ней позаботился очень неплохо, потому что он очень богатый человек. Можно по-разному относиться к тому, как их отношения начинались, как поступили с принцессой Дианой, но факт в том, что Камилла — любовь всей жизни короля Карла. И, наверное, для нее он тоже — любовь всей жизни.