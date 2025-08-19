В Москве задержали и избрали меру пресечения блогеру Никите Ефремову — основателю бренда «Nikita Efremov», — который обвиняется в финансировании экстремизма. Об этом сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

По ходатайству следствия Останкинский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Блогеру вменяют ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации или сообщества, подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности. В случае признания виновным ему грозит штраф на сумму 300-700 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Телеграм-канал Shot утверждает, что Ефремова обвиняют в финансировании ФБК*. По данным канала, блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Турции. Mash уточняет, что задержание проводилось «на днях». Журнал «СтарХит» поясняет, что Ефремов отдыхал в Турции со своей девушкой — видеоблогером и моделью Диной Саевой. «Сплетник» пишет, что они оба присутствовали там на дне рождения Тимати.

В компании «Nikita Efremov» сообщили, что узнали о задержании блогера из публикаций СМИ, поскольку он с начала 2025 года не имеет отношения к руководству созданного им бизнеса и не числится его владельцем. «Публично об этом не сообщалось», — пояснили в компании телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Источник канала добавил, что Ефремов получает выплаты за использование его имени и периодически снимает ролики в бутиках бренда, но не участвует в управлении бизнесом со второй половины января 2025 года. По словам собеседника «Осторожно, новости», сейчас сетью магазинов управляют «другие люди», которые собирались провести ребрендинг.

«Теперь придётся делать это быстрее» , — констатировал источник телеграм-канала.

В январе 2025 года петербургские СМИ сообщали, что Ефремова исключили из списка совладельцев открытого им же магазина петербургского магазина Rare. Телеграм-канал Mash писал, что доля Никиты в бутике, который он создал вместе с Михаилом Литвиным, перешла к блогеру Михаилу Пляскину и дочери солиста Uma2rman Ясмин Кристивской.

Никита Ефремов — основатель бренда Nikita Efremov, под которым он открыл в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае шоурумы как реселлер популярных моделей кроссовок. В 2023 году в его бутиках были проведены обыски по жалобам покупателей, которые утверждали, что им были проданы поддельные кроссовки по цене оригиналов. В ходе обысков полиция изъяла около 5 тысяч пар обуви, отправив их на экспертизу. Торговые точки блогера временно закрывали.

Сам Ефремов тогда утверждал, что его «подставили», и даже угрожал авторам жалоб судебными исками, обвиняя их в клевете. Он заверял, что весь товар в его шоурумах «проходит несколько этапов проверки на оригинальность», а «качество продукции обусловлено ее производителями».

«То, что компания Nikita Efremov продает блогерам другие, более качественные пары, — также фейк. Просим аудиторию анализировать информацию в Сети и не доверять суждениям людей, которые никогда не являлись клиентами нашего магазина или не понимают специфики рынка», — говорилось в заявлении, опубликованном в соцсетях командой бизнесмена.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что изъятые в ходе обысков кроссовки являлись оригинальной продукцией, уголовное дело не возбуждали.

Ефремов открыл новые бутики и продолжал раскручивать свой бренд через YouTube-канал, где в прямом эфире продавал кроссовки знаменитостям. Так, летом 2024 года 15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд — Анна, сыгравшая в «Слове пацана», — потратила на таком онлайн-шопинге 1 млн рублей, купив несколько пар кроссовок.

* Признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в России