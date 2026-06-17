Бывший глава Службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что лично уговорил генерала Александра Лебедя баллотироваться на выборах 1996 года — притом что тот стал одним из главных конкурентов самого Ельцина. Об этом Коржаков сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Лебедь… Его тоже боялись. Я его уговорил идти на выборы», — заявил он.

При этом идеальным кандидатом в президенты в 1996 году Коржаков назвал не Ельцина, а бывшего вице-премьера Олега Сосковца. По его словам, в Ельцине он разочаровался еще в 1993 году и считал именно Сосковца наиболее подходящим преемником после первого президентского срока.

«Моя была не мечта, но желание, чтобы президентом стал Сосковец. На тот момент это был самый работоспособный политик. Его даже боялся [бывший премьер-министр] Виктор Степанович Черномырдин», — отметил Коржаков.

Он назвал Сосковца грамотным управленцем и напомнил, что тот был одним из самых молодых министров в СССР.

В самих выборах 1996 года Сосковец не участвовал. Генерал Лебедь занял третье место в первом туре, а во второй тур не пошел, призвав своих избирателей голосовать за Ельцина. Как отмечает политолог Илья Гращенков, Лебедь фактически выступил спойлером: если бы не он, победить мог другой соперник Ельцина — коммунист Геннадий Зюганов.

Признания Коржаков сделал в рамках спецпроекта «Ленты.ру» «Ельцин против всех», приуроченного к 30-летию президентской кампании 1996 года.