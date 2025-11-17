Москва решительно осуждает разрабатываемый в США законопроект, который предусматривает санкции против стран, сотрудничающих с Россией. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для комментария Пескова послужили слова президента США Дональда Трампа. Ранее он подтвердил, что республиканцы работают над законопроектом, устанавливающим «очень жесткие санкции» против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Американский лидер не уточнил конкретный список государств, но отметил, что в нем может оказаться Иран.

Законодательная инициатива поддерживает Конгресс. В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил о готовности его партии вынести документ на голосование, как только администрация Трампа сочтет это необходимым.

При этом, по словам сенатора Марко Рубио, Вашингтон близок к исчерпанию возможностей для введения новых точечных антироссийских санкций, что может подтолкнуть его к более радикальным мерам.

Отвечая на другие вопросы, Дмитрий Песков также отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать, когда сложатся условия для проведения очередной встречи президентов России и США.