На севере Москвы девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась с места происшествия, пострадавшей потребовалась помощь врачей. Об этом сообщила столичная прокуратура. Пострадавшей оказалась мать актрисы Екатерины Шпицы, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, на ул. Черняховского 20-летняя девушка, управляя прокатным электросамокатом, сбила женщину и уехала с места дорожной аварии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — сообщила прокуратура.

В публикации приводится видео инцидента, попавшее на камеру наблюдения. Правоохранители уже установили личность девушки на самокате, узнало РИА Новости.



Екатерина Шпица рассказала РЕН ТВ, что ее мама успела снять девушку на камеру смартфона.

«Она ей кривлялась и позировала в камеру, даже пыталась маму выставить виноватой, хотя девушка наехала сзади. При приближении к пешеходному переходу, на котором, видимо, она не собиралась тормозить», — сказала актриса.

По данным «112», женщину сбили еще 1 сентября. Как пишет канал, 69-летняя мама артистки Галина Карповская получила ушиб плеча. В четверг, 4 сентября, она решила зафиксировать полученную травму и написать заявление в полицию, утверждается в сообщении. Шпица подтвердила, что заявление будет подано в ближайшее время, передает РЕН ТВ. Актриса также показала скриншот переписки с кикшерингом Whoosh, чья служба поддержки написала ей, что профиль нарушительницы заблокировали.