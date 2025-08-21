Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на главы Минтранса России Андрея Никитина с просьбой ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории страны, передает ТАСС.

В письме депутата сказано, что полный запрет на прокат необходим для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов.

«Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в документе.

Миронов пояснил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью при отсутствии адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случаях, когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.

По словам председателя партии «Справедливая Россия — За правду» в России сейчас нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Он отметил, что ограничение скорости в 25 км/ ч и разрешение движения по тротуарам не отражают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей, особенно при массовой аренде.

Миронов считает, что полный запрет на аренду электросамокатов устранит главный источник опасности, который связан с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами.

По информации Госавтоинспекции Москвы, число ДТП с участием электросамокатов в столице с начала года сократилось более чем на 50%. Дептранс отмечает, что аварийность удалось снизить за счет «беспрецедентных мер безопасности» — в том числе благодаря требованию получить доступ к аренде через систему Mos ID.

В середине июля власти Елабуги в Татарстане ввели полный запрет на прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Чиновники пояснили, что городская инфраструктура «не готова к подобному виду транспорта», а совместное движение пешеходов и пользователей СИМ представляет опасность для обеих сторон: в городе нет велодорожек, специальных полос и разметки.

14 июля о «серьезном ограничении» использования электросамокатов объявил мэр Благовещенска Амурской области Олег Имамеев. Введенный властями региона запрет затронул не только кикшеринг, но и частные СИМы.

Кикшеринг также запрещен в Набережных Челнах (Татарстан). Мэр города Наиль Магдеев неоднократно говорил, что не дает разрешения операторам проката до тех пор, пока не будут приняты четкие нормативные акты, которые регулируют использование электросамокатов.