Давление президента США Дональда Трампа на Европу и Украину не следует воспринимать восторженно, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По его словам, в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта предстоит «еще большая дистанция».

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп „поставил на место“ европейцев, [президента Украины] Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Лавров добавил, что сторонам переговорного процесса по урегулированию на Украине предстоит «еще большая дистанция».

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби», — напомнил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия приняла предложения США на саммите в Анкоридже, но теперь американская сторона оказалась не готова к реализации своих же инициатив. По его словам, вместо перехода к взаимовыгодному сотрудничеству Вашингтон вводит новые антироссийские санкции, устраивает «войну против танкеров», а также пытается запретить партнерам Москвы покупать российские энергоносители.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, написали 10 февраля, что Москва в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года к территориальным компромиссам, но не по статусу Донбасса, а в том числе по вопросу численности вооруженных сил Украины. Обязательным условием, по словам собеседника газеты, было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. Дальнейшие действия США, в том числе попытки вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и санкции, ставят под вопрос актуальность «духа Анкориджа», указал источник. Москва готова продолжать переговоры при более активном давлении Вашингтона на Киев и Евросоюз, добавил собеседник «Ведомостей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что «быстрое продвижение» процесса урегулирования российско-украинского конфликта возможно после приведения в действие «формулы Анкориджа». Представитель Кремля не стал раскрывать ее содержание, отметив, что позиция Москвы заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса.

Мирное урегулирование российско-украинского конфликта подразумевает учитывание интересов безопасности Украины, но «ключевое значение» должны иметь «интересы безопасности России», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен», — сказал дипломат.

По словам Грушко, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Киева не будет исходить угроза, а украинская территория перестанет рассматриваться как плацдарм для борьбы с Россией.

В конце января и начале февраля в столице ОАЭ Абу-Даби прошли закрытые переговоры с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

ТАСС и Reuters писали, что в ходе первого этапа встречи самым сложным стал вопрос о территориях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что темы контроля над Донбассом и западных гарантий безопасности для Украины — главные препятствия на пути к заключению соглашения.

По итогам переговоров в ОАЭ Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог на высоком уровне по военной линии. Источники Axios, в свою очередь, сообщили, что Россия и США приблизились в Абу-Даби к соглашению о том, чтобы продолжить соблюдать истекший 5 февраля Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).