Россия и США договорились возобновить диалог на высоком уровне по военной линии, передает из Киева корреспондент Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). В то же время портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон приблизились к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Военный диалог решили возобновить

В заявлении EUCOM говорится, что соглашение о возобновлении военного диалога между Россией и США было достигнуто после встреч в Абу-Даби между главой Европейского командования ВС США, Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными российскими и украинскими военными чиновниками, пишет AP.

Согласно заявлению, этот канал «обеспечит постоянный контакт между военными, в то время как стороны продолжают работать над достижением прочного мира».

Связь между российскими и американскими военными на высоком уровне была приостановлена ​​в 2021 году, непосредственно перед началом военной операции на Украине, напоминает AP.

ДСНВ планируют продлить

Россия и США по итогам переговоров в Абу-Даби близки к соглашению о том, чтобы продолжить соблюдать истекающий 5 февраля Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

Двое собеседников портала отметили, что проект соглашения еще должны одобрить президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.

В Кремле эти сообщения по результатам переговоров в Абу-Даби официально не комментировали. Белый дом отказался от комментариев.

ДСНВ остается последним документальным ограничителем, сдерживающим ядерные арсеналы России и США, которые вместе владеют примерно 85% имеющихся в мире боеголовок.

Как пишет Axios, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали судьбу ДСНВ с российскими представителями на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Американский чиновник сообщил порталу, что после формального истечения срока действия Договора в четверг его продление не будут оформлять юридически.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов его обновления», — цитирует его Axios.

Другой источник сообщил, что на практике обе стороны согласятся соблюдать условия ДСНВ еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут проходить переговоры о потенциальном новом соглашении.

В сентябре 2025 года Путин заявил, что Россия готова в течение года после истечения срока ДСНВ соблюдать его количественные ограничения, если США поступят аналогично. В октябре того же года Трамп оценил это как «хорошую идею».

Накануне, 4 февраля, в Москве выразили сожаление в связи с отсутствием «формализованной официальной реакции США по двусторонним каналам».

«Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией. По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — говорится в заявлении российского МИД.

В четверг пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, как отреагирует Москва, если США дадут ответ «завтра, например».

«Если будут готовы какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал представитель Кремля.

В феврале 2023 года Владимир Путин заявил в ходе Послания Федеральному Собранию, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. «Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты», — сказал тогда президент и уточнил, что о выходе из Договора речи не идет. В МИД объяснили, что решение «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине США. Президент США на тот момент Джо Байден назвал решение «большой ошибкой». Позднее Вашингтон оценил приостановку участия России как «юридически некорректную» и заявил, что считает Москву по-прежнему связанной обязательствами Договора.