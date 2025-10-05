Президент США Дональд Трамп счел «хорошей идеей» предложение российского лидера Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после истечения срока действия соглашения в феврале 2026 года. Такую оценку сам глава Белого дома дал в ответ на вопрос ТАСС.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
О том, что Москва готова придерживаться «центральных количественных ограничений» по ДСНВ в течение года после того, как действие договора закончится 5 февраля 2026 года, Путин заявил 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент отметил, что российская сторона пойдет на это при условии, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».
Истечение срока действия ДСНВ означает «скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы», тогда как их сохранение позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений» и обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности», заявил Путин на заседании Совбеза. По его словам, полный отказ от этого договора станет «ошибочным и недальновидным шагом» и негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.
Заключение ДСНВ в 2010 году Путин назвал «последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности». В то же время он допустил, что инициатива Москвы может стать «существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США».
В Белом доме, комментируя предложение Путина по ДСНВ, заявили, что США считают его «довольно хорошим». Там отметили, что Трамп осведомлен о предложении российского коллеги.
Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а также количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщика — до 700. Соглашение позволяет Москве и Вашингтону инспектировать базы ракет, подводных лодок и авиации друг друга.
ДСНВ вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м был продлен на пять лет, до 5 февраля 2026 года. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре. В российском МИДе заявили, что полноценное функционирование соглашения было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорил, что Россия не будет вести переговоры с США по возобновлению ДСНВ, пока идет конфликт с Украиной.
С 1 июня 2023 года Вашингтон перестал передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие ДСНВ.