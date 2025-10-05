Президент США Дональд Трамп счел «хорошей идеей» предложение российского лидера Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после истечения срока действия соглашения в феврале 2026 года. Такую оценку сам глава Белого дома дал в ответ на вопрос ТАСС.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

О том, что Москва готова придерживаться «центральных количественных ограничений» по ДСНВ в течение года после того, как действие договора закончится 5 февраля 2026 года, Путин заявил 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент отметил, что российская сторона пойдет на это при условии, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».

Истечение срока действия ДСНВ означает «скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы», тогда как их сохранение позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений» и обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности», заявил Путин на заседании Совбеза. По его словам, полный отказ от этого договора станет «ошибочным и недальновидным шагом» и негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.

Заключение ДСНВ в 2010 году Путин назвал «последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности». В то же время он допустил, что инициатива Москвы может стать «существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США».

В Белом доме, комментируя предложение Путина по ДСНВ, заявили, что США считают его «довольно хорошим». Там отметили, что Трамп осведомлен о предложении российского коллеги.