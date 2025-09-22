Россия готова в течение года после завершения срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) продолжить соблюдать его количественные ограничения. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности 22 сентября.

По словам главы государства, Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают США.

«Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства сделает важное заявление на заседании с членами Совбеза.

Новость дополняется