Между Россией и США впервые с 1972 года больше нет действующего договора об ограничении ядерных вооружений. Об этом 4 февраля написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В публикации он перечислил соглашения, ранее регулировавшие эту сферу, — от ОСВ-I до СНВ-III, отметив, что все они теперь остались в прошлом. К своему посту Медведев добавил изображение с надписью «Зима близко», отсылающей к сериалу «Игра престолов».

«Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОВ I, ОСВ II, СНВ I, СНВ II, ССНП, СНВ III — все это в прошлом», — написал он.

Срок действия последнего договора с США о ядерном разоружении — СНВ-III (ДСНВ) — официально истекает 5 февраля. Подписанный в 2010 году, документ ограничивал число стратегически развернутых ядерных боеголовок до 1550, а средств их доставки до 700 для каждой стороны. В 2021 году он был продлен в последний раз на пять лет.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в СНВ-III, но заявила, что продолжит соблюдать его количественные лимиты. Москва неоднократно указывала, что будущие переговоры должны учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО, а не только США. Администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, настаивала на участии Китая в любом новом соглашении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство вскоре опубликует подробный материал о перспективах договора.

«Мы сделали так, чтобы там были включены ответы на многочисленные вопросы, которые поступали. Условно говоря, он будет отвечать на самые распространенные вопросы по этому поводу», — сказала она журналистам на брифинге.

В сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин выразил готовность в течение года после истечения срока СНВ-III добровольно придерживаться его ключевых ограничений, чтобы избежать гонки вооружений.

В январе 2026 года Трамп повторно заявлял о возможности заключения нового, более выгодного для США соглашения с участием России и Китая. В Кремле в ответ отметили, что российское предложение остается в силе, но ответа от Вашингтона пока нет.