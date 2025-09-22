Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продолжить соблюдение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), исходя из соображений практической целесообразности. Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру», «продлить текущее соглашение проще и быстрее, чем заключать новое».

Журова акцентировала внимание на организационных сложностях. По ее словам, даже продление текущего документа требует времени, тогда как подготовка нового соглашения связана с еще более значительными юридическими и временными затратами.

«Подписать новый договор — это целый процесс, серьезные межгосударственные процедуры. Просто взять и подписать договор нельзя. Чтобы он заработал, необходимо пройти ряд долгих процедур», — пояснила она.

Депутат допустила, что существующий договор может потребовать определенных адаптаций, поскольку «время ушло вперед», но подчеркнула, что это все равно более простой путь.

Позиция России в отношении Договора о СНВ будет формироваться в зависимости от практических действий Соединенных Штатов, заявил в беседе с NEWS.ru. председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Парламентарий подчеркнул, что Россия обладает всем арсеналом средств стратегического сдерживания для адекватного ответа на возникающие вызовы.

«Все будет зависеть от них. Если они будут придерживаться тех принципов, что и мы — это один вариант. Если они на словах будут придерживаться, а сами втихаря совершенствовать систему ПРО — это другой вариант», — сказал он.

В конце августа заместитель начальника штаба ВВС США Эндрю Джебара сообщил о намерении администрации Дональда Трампа разработать новое соглашение вместо продления действующего ДСНВ. Американская сторона объясняет эту позицию стремлением к мирному будущему.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 22 сентября подтвердил готовность Москвы соблюдать ограничения договора в течение года после его истечения в феврале 2026 года.

Глава государства подчеркнул, что полный отказ от договора был бы ошибкой, однако выполнение этих планов возможно только при условии зеркальных действий со стороны США.