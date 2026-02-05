Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) представляет собой «серьезный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменяются на фоне обострения глобальной напряженности. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек отметил, что мир вступает на неизведанную территорию, поскольку больше нет юридически обязательных ограничений на ядерные арсеналы США и России — двух стран, которые вместе обладают подавляющим большинством мирового ядерного оружия.

«Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром, в котором нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух стран», — сказал он.

ДСНВ официально истек 5 февраля. Документ, который был подписан в 2010 году, ограничивал число стратегически развернутых ядерных боеголовок до 1550, а средств их доставки до 700 для каждой стороны. В 2021 году договор продлили был продлен в последний раз на пять лет.

В феврале 2023 года Москва приостановила участие в СНВ-III, но заявила, что продолжит соблюдать его количественные лимиты. Российская сторона неоднократно говорила, что будущие переговоры должны учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО, а не только Соединенных Штатов. Администрация президента США Дональда Трампа при этом настаивала на участии Китая в любом новом соглашении.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя истечение договора, перечислил в соцсети x соглашения, ранее регулировавшие эту сферу, — от ОСВ-I до СНВ-III, отметив, что все они теперь остались в прошлом. К своей публикации Медведев добавил изображение с надписью «Зима близко», отсылающей к сериалу «Игра престолов».