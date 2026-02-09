Россия приняла предложения США на прошедшем в августе 2025 года саммите в Анкоридже, но спустя полгода американская сторона оказалась не готова к реализации своих же инициатив, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью TV BRICS от 9 февраля. Главные заявления министра — в материале RTVI.

«Никакого радужного будущего»

По словам Лаврова, представители Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске предложили «подходить так, по-мужски» к решению украинской проблемы.

«Мы согласились, проблема должна быть решена <…> И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», — отметил министр, указав, что для России была важна позиция США.

Пока «на практике все выглядит наоборот», констатировал глава МИД. Он напомнил, что США вводят новые санкции, устраивают «войну против танкеров», а также пытаются запретить партнерам России покупать российские энергоносители.

«То есть на экономическом поприще американцы, в общем-то, объявили задачу экономического доминирования. Поэтому здесь, помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы», — пояснил Лавров.

Он признал, что Москва не видит «никакого там радужного будущего» в сфере экономического сотрудничества с Вашингтоном.

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждало, что российская сторона в ходе саммита в Анкоридже потребовала полного вывода украинских войск из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что «быстрое продвижение» процесса урегулирования российско-украинского конфликта возможно после приведения в действие «формулы Анкориджа». «Квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — сказал он. В то же время Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа», говорил Песков, отмечая, что позиция Москвы заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. В этом вопросе «есть также другие нюансы», добавил пресс-секретарь главы государства.

Меры «для наказания России» сохраняются

Действующая администрация США под руководством Дональда Трампа публично заявляет о том, что «надо ликвидировать развязанную [бывшим президентом Джо] Байденом войну на Украине, надо договориться, убрать ее с повестки дня и тогда откроются ясные и яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия», продолжил Лавров. Глава МИД посетовал, что в то же время Белый дом не оспаривает законы, которые предыдущий американский лидер принимал «для наказания России» после начала военной операции.

Среди прочего, ранее был продлен принятый в США закон о чрезвычайном положении, «сердцевина которого — это наказание России, введение санкций против России, включая замораживание наших золотовалютных резервов <…> в связи с враждебным поведением России в области внешней политики», обратил внимание Лавров. По его словам, в качестве примеров в документе приводятся вмешательство в выборы Соединенных Штатов, которое Трамп неоднократно отвергал, нарушение международного права, прав человека и др.

«Это все байденовщина чистой воды, которую Трамп и его команда отвергают. Но тем не менее спокойно продлили закон, санкции против России продолжают действовать. Ввели санкции против „Лукойла“, против „Роснефти“, причем это сделали осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже», — заявил министр.

Президент России Владимир Путин говорил, что американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа носят «серьезный» характер и «будут иметь определенные последствия». Глава государства выразил уверенность, что ограничения существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Цель США — доминирование в мировой экономике — реализуется с использованием «весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию», выразил мнение Лавров. Речь идет о тарифах, санкциях и прямых запретах, уточнил глава МИД. «Общаться даже запрещают некоторым», — отметил он.

Американцы, считает Лавров, хотят «забрать под себя» все маршруты обеспечения энергоносителями всех ведущих стран и континентов. В частности, на европейском континенте США «смотрят» на «Северные потоки», которые были взорваны осенью 2022 года, а также на украинскую газотранспортную систему и «Турецкий поток», перечислил министр.