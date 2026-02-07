Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене дополнительных таможенных пошлин в размере 25% на товары из Индии, введенных в августе 2025 года из-за закупок российской нефти. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти из Российской Федерации, заявила о намерении закупать энергетическую продукцию США у Соединенных Штатов и недавно заключила с США рамочное соглашение о расширении сотрудничества в области обороны на следующие 10 лет», — отмечается в документе.

Bloomberg отмечает, что согласно отдельному совместному заявлению двух стран, Вашингтон также снизил так называемые взаимные тарифы для индийских товаров, в результате чего эффективная ставка составила 18%, что стало значительным облегчением для Нью-Дели, чей экспорт с прошлого лета облагался американской стороной пошлиной в 50%.

В рамках этих договоренностей Индия обязалась в течение пяти лет закупить у Америки товаров на сумму 500 млрд долларов. В этот список войдут энергетическая продукция, самолеты, авиационные компоненты, драгоценные металлы, технологии и коксующийся уголь. Она также обязалась убрать торговые барьеры для американской продукции, включая сельхозтовары, промтовары, химикаты и медтехнику.

Со своей стороны, Вашингтон отменит пошлины на некоторые самолеты и авиационные запчасти, а Нью-Дели получит преференциальную тарифную квоту на автомобильные комплектующие и дженерики. Кроме того, обе стороны значительно увеличат торговлю технологической продукцией, включая современные чипы для дата-центров.

Трамп впервые объявил о разрешении торгового спора 3 февраля после телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Республиканец заявил, что реципрокный тариф для индийских товаров снизится до 18%, тогда как до этого, даже без штрафа за российскую нефть, базовый тариф для азиатского государства составлял 25%, а с дополнительной пошлиной достигал 50%.

Реципрокный тариф — это таможенная пошлина, которую страны применяют в рамках двусторонних торговых соглашений. Его принцип прост: каждая сторона устанавливает пошлины на товары из другой страны в ответ на аналогичные тарифы.

Министерство торговли Индии официально не подтвердило заявление Трампа о том, что страна прекратит закупки российской нефти. Однако в ведомстве позднее заявили, что приоритетом правительства является обеспечение энергетических потребностей государства в рамках стратегии, основанной на диверсификации источников энергии. При этом об отказе от импорта из какой-либо конкретной страны не говорилось.

Индийский импорт российской нефти с 2022 года начал быстро расти, достигнув пика в июне 2025 года, после чего, по данным Reuters, поставки неуклонно снижались.

Аналитики Financial Times и The Wall Street Journal ранее указывали, что Индия вряд ли полностью откажется от российской нефти ради американской, поскольку резкий отказ стал бы серьезным ударом по стратегическим отношениям Нью-Дели с Москвой и создал бы проблемы для индийских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших к поставкам по сниженным ценам, однако может диверсифицировать свои поставки.

Сделка с Индией заключена после того, как страна подписала знаковое соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, предусматривающее снижение тарифов на импортные товары практически до нуля в течение ряда лет.

При этом Трамп в указе подчеркнул, что если США обнаружат, что индийская сторона возобновила прямой или косвенный импорт нефти из России, то 25-процентные пошлины могут быть возвращены.