Бизнесмен Александр Лебедев рассказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI, что пожертвовал десятки тысяч долларов на то, чтобы из Австралии в Новую Гвинею была возвращена коллекция черепов, которую собрал русский ученый и путешественник Николай Миклухо-Маклай.

«Я недавно пожертвовал правнуку Миклухо-Маклая несколько десятков тысяч долларов, чтобы он вернул из Австралии черепа. Бедные австралийцы, они же не могут сами заплатить за перевоз 30 черепов», — заявил Лебедев.

Он также рассказал, что получил лицензии на разведку никеля и кобальта в Папуа — Новой Гвинее. По словам Лебедева, это «самая тяжелая страна в мире». «Никакая Африка с ней не сравнится по препятствованию инвестициям. Коррупция, сотни вооруженных племен», — пояснил собеседник RTVI.

«И мы там занимаемся никелем, кобальтом и хромом. На самом деле только одна крупная китайская корпорация сделала там горно-обогатительный комбинат. Все остальные крупные игроки мировые только золото там добывают. Они не решаются полезть в никель», — добавил Лебедев.

В феврале 2025 года сообщалось, что в Папуа — Новую Гвинею были доставлены 16 черепов, которые в 1876 году Миклухо-Маклай вывез в Австралию для антропологических исследований. Черепа хранились в музее при университете Сиднея. Организовал их возвращение в Папуа — Новую Гвинею российский Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая, который возглавляет потомок и тезка знаменитого исследователя.

«Мне удалось вернуть черепа, которые мой прадед взял у папуасов, чтобы доказать, что все люди одинаковы, независимо от расы и национальности. Сегодня эта история завершена, в равенстве людей никто не сомневается и останки жителей берега Маклая могут найти покой», — рассказывал Николай Миклухо-Маклай младший.

Он отметил, что все черепа были переданы его предку жителями Новой Гвинеи добровольно и часть собранной коллекции по-прежнему хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге.