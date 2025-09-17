На 85-м году жизни скончался выдающийся советский боксер, двукратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион СССР Виктор Агеев, сообщила пресс-служба Федерации бокса России, не уточняя причину смерти спортсмена.

В официальном заявлении федерации смерть Агеева названа «большой утратой для всей боксёрской семьи». «Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нём с огромным уважением», — подчеркнули в организации.

Агеев добился значительных успехов в боксе, выступая в весовой категории до 71 кг. Он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионатах Европы — в 1965 и 1967 годах, а также четыре раза становился чемпионом Советского Союза.

Спортивный журналист Александр Беленький в юбилейной статье к 80-летию Агеева выражал уверенность в том, что боксер завоевал бы медали на Олимпиадах 1964 года (в Токио) и 1968 года (в Мехико). Однако его карьера сложилась иначе.

«В Мехико Агеев должен был победить. Должен. Играючи. Красиво. Но тут случилась драка с Москве с его участием, и поехал Лагутин. Он и победил на Олимпиаде во второй раз. А Агеев был наказан. Его выгнали из сборной. Дальше — больше… По прошествии многих лет так и тянет сказать, что выгнали несправедливо», — делился журналист.

В боксерском стиле Агеева он отмечал «великолепные “налеты” после удара левой по корпусу, в район печени», и называл спортсмена «великим гением танца и импровизации, королем твиста» за особую манеру двигаться.

После завершения спортивной карьеры Агеев перешел к тренерской работе, воспитав плеяду выдающихся боксеров. Среди его воспитанников — олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, а также чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России. Он также входил в руководящий состав двух престижных международных организаций — Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации, внеся значительный вклад в развитие этого вида спорта на глобальном уровне.