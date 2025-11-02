Прогулка по лесу — это не просто отдых от города. Ученые доказали: пребывание среди деревьев снижает стресс, улучшает работу сердца и даже укрепляет иммунитет.

Исследования японских и британских специалистов показывают: после нескольких часов на природе падает уровень кортизола — гормона стресса, нормализуется давление, а в крови повышается активность клеток, отвечающих за защиту организма.

Ученые связывают этот эффект с фитонцидами — летучими веществами, которые выделяют деревья. Они снижают воспаление и помогают телу «перезагрузиться».

Кроме того, лес помогает мозгу. После прогулки повышается концентрация внимания, уходит тревожность и усталость. Даже короткий выход в парк способен улучшить самочувствие на день.

Главное — ходить без спешки, без телефона и вдыхать воздух глубже. 30—60 минут в зелёной зоне 1—2 раза в неделю — уже польза.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.