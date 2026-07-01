Министерство счастья в России может появиться на базе Минэкономразвития или Минтруда, сообщил в беседе с RTVI лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев в кулуарах съезда партии.

Ранее 1 июля на предвыборном съезде партии, где утвердили список кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму, Нечаев предложил создать в России министерство счастья. По его мнению, сейчас в российском обществе особенно остро стоит «проблема тревожности». «Снижаться [она] пока не собирается. Я считаю, что мы на это ответим решительно — инициативой создать в России министерство счастья», — сказал он.

Позднее, отвечая на вопрос RTVI, кто может возглавить это ведомство, Нечаев уточнил, что сейчас идет поиск подходящего человека.

«Подбираем кандидатуру. Но надо делать это в несколько прыжков, потому что сначала надо сделать рабочую группу в правительстве, потом департамент — я думаю, в Министерстве экономразвития или в Министерстве труда, а только потом Министерство счастья. Не надо сразу делать министерство. Это такое вот время, в которое надо сначала нарастить понимание», — объяснил парламентарий.

Идея создания подобного ведомства в России обсуждается не впервые. В ноябре 2023 года с таким же предложением выступала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На марафоне «Знание. Первые» она ответила на вопрос о том, какой закон необходимо принять в стране безотлагательно.

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России Министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала сенатор.

Она также отметила, что пока у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая», и предложила присоединиться к инициативе всем желающим.

С аналогичной концепцией Матвиенко выступала и до этого, однако, по ее словам, эта идея не прижилась. Позднее она также предлагала по примеру Великобритании ввести в России должность министра одиночества.

«Надо [применять] все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали <…> Пожилые люди требуют повседневного внимания», — отметила спикер Совфеда.

При этом на региональном уровне похожий орган власти в России уже существует. В 2020 году губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе административной реформы органов власти создал министерство социального благополучия и семейной политики, которое неофициально назвал «министерством счастья».

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от “министерства обиженных и обездоленных”», — сказал Солодов.

По словам губернатора, власти по-прежнему будут помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — отметил глава региона.

За рубежом похожий пост появился, в частности, в ОАЭ: в 2016 году должность министра счастья заняла Охуд Аль-Руми, также возглавлявшая канцелярию премьер-министра страны.

Кроме того, в Королевстве Бутан во второй половине XX века появилось понятие валового национального счастья (ВНС), ставшее местным аналогом ВВП. Обязательство государства создавать условия, которые позволят добиться всеобщего национального счастья, закреплено в конституции 2008 года. За реализацию этой политики отвечает государственная Комиссия по всеобщему народному счастью, которую возглавляет премьер-министр.