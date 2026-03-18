Лидер группы «Рок-Острова» Владимир Захаров назвал уехавших из страны артистов предателями. Свое мнение музыкант озвучил в программе «Легенда» на RTVI.

«Это предатели, надо называть вещи своими именами. Это просто предатели, и всё. Нет у них никакой Родины. Это люди без Родины, и нечего им тут делать, на самом деле. Уехали и уехали. И не надо о них даже вспоминать и говорить», — заявил Захаров.

Как признался музыкант, его отношение к творчеству таких артистов не изменилось.

«Если я любил музыку Аллы Пугачёвой, так я ее и слушаю. Любил ранние альбомы „Машины времени“, я их продолжаю слушать. Музыка к человеку, мне кажется, никакого отношения не имеет. То, что он делал когда-то, пускай это останется. То, что сейчас он из себя представляет, это его дело. Это на его совести», — заключил Захаров.

Ранее певица Маша Распутина рассказала в интервью RTVI о своем конфликте с Пугачевой. По словам артистки, Пугачева в свое время «вычеркнула» ее из «Голубого огонька», о чем она сама узнала от Иосифа Кобзона.

Распутина также заявила, что бывший муж Пугачевой Евгений Болдин открыто предупреждал ее, что та не даст ей дороги, «потому что всех талантливых убирает со своего пути».