Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна с отрубленной кистью обнаружили в пруду на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Информацию о смерти музыканта подтвердил вокалист Алексей Горшенев, ранее выступавший вместе с Оганяном.

Сотрудники поисково-спасательной службы извлекли тело 45-летнего мужчины из воды неподалеку от пассажирского порта рядом с Мичманской улицей. На берегу обнаружили отсутствующую кисть, топор и обувь музыканта.

По основной версии, которую приводит телеграм-канал Baza, Оганян принес с собой топор в район порта «Морской фасад» и сам нанес себе увечье, после чего зашел в воду.

По словам вокалиста и гитариста группы «Бригадный подряд», с которой играл Оганян, несколько месяцев назад музыкант пожаловался на проблему с руками — из-за трещин на подушечках пальцев он не мог выступать, сообщает телеграм-канал Mash.

Следствие не обнаружило криминальной составляющей в смерти Оганяна. Как пишет Baza, улик, указывающих на совершенное в отношении музыканта преступление, нет. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По словам брата Оганяна, у мужчины не было суицидальных мыслей, во время их последнего разговора в его поведении не было ничего необычного. У Оганяна остались трое несовершеннолетних детей и супруга. Как отмечает Baza, этим летом она потеряла еще двух близких людей — брата и друга.