В городе Болохово Тульской области власти пожаловались в полицию на ребенка, который нарисовал краской на резиновом покрытии детской площадки персонажей «Смешариков». Сценарист мультсериала Игорь Шевчук в беседе с «Абзацем» назвал это «придирками» и посоветовал местной администрации «быть полояльнее».

«Не могу представить, как это [рисунки] может визуально помешать другим детям играть на площадке. <…> Если это был первый случай, значит, теперь он больше не будет [рисовать], потому что думал, что радость принес, а его за это наказывают», — высказался Шевчук.

По мнению соавтора мультика, ребенок, скорее всего, не собирался кому-то навредить или что-то испортить, а также не нарушил своим творчеством авторских прав.

«На мой взгляд, это придирки. Если с этим ребенком не связано что-то иное, он не хулиганил, не бил стекла, не отрезал колеса у машин, если это его проявление спонтанной любви к персонажам, то я бы на месте администрации был бы полояльнее», — заключил собеседник издания.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова также призвала городские власти отнестись к ребенку с пониманием и выбрать «путь разъяснения, а не наказания».

Она отметила, что через рисование дети познают мир и выражают себя, для ребенка это творчество, а не «порча имущества». Лантратова указала, что рисование — это естественный процесс, а не повод для преследования.

«Задача взрослых — не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству», — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Она добавила, что уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин лично занялся ситуацией и готовит запросы.

За ребенка также вступились депутаты Госдумы Нина Останина и Владислав Даванков.

Как развивался скандал

Власти Болохова 19 августа опубликовали в своем паблике во «ВКонтакте» фото рисунков с персонажами «Смешариков» на детской площадке и кадр с камеры наблюдения, на котором видно, что изображение наносил краской подросток в панаме.

В обращении к жителям администрация предупредила, что рисунки на покрытии площадки являются «порчей муниципального имущества, независимо от их художественной ценности» и подпадают под уголовные статьи, в том числе о вандализме.

«По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения, личность нарушителя установлена», — говорилось в посте.

Власти также обратились к самому ребенку и его родителям с предложением добровольно устранить рисунки и привести покрытие в изначальный вид. Они пообещали, что «это будет расценено как смягчающее обстоятельство».

В новом обращении к жителям 20 августа власти Болохова сообщили, что отмыть рисунки водой и растворителем не удалось, потому что они были нанесены не мелками, а «сухой пастелью со стойкими пигментами».

«Резиновое покрытие — это не асфальт. Оно пористое, и пастель въедается в структуру, выводя его из строя. Напоминаем: благоустройство парка выполнено на средства федерального бюджета и рассчитано на долгие годы. Это имущество, за которое мы все в ответе», — заявила администрация.

Она также снова призвала ребенка и его родителей удалить рисунки самостоятельно и восстановить покрытие.

Новость о жалобе в полицию на детские рисунки разошлась по другим регионам и вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. За некоторые из них администрация Болохова также пригрозила привлечь к ответственности — по административной статье о публичном оскорблении в интернете.

Отец 14-летней художницы, которая нарисовала «Смешариков», рассказал RT, что она рисует с детства и очень переживает из-за положения, в котором оказалась. Сам мужчина назвал ситуацию «какой-то глупой». По словам матери, девочка испугалась, узнав, что на нее написали заявление в полицию. Женщина назвала ситуацию «противной» и «абсурдом» и сказала, что чувствует поддержку со всей России.