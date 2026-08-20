Болгария разрешила военно-транспортному самолету Ил-76 МЧС России пролет через свое воздушное пространство в Сербию. Об этом сообщил болгарский Минтранс.

Российский самолет прилетел в Сербию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Речь идет о крупном возгорании в районе заповедника Делиблатска-Пешчара на северо-востоке страны. По данным местных властей, к 19 августа огнем было охвачено более 3,5 тыс. га территории. Тушение пожара осложняется аномальной жарой и сильным ветром, а из-за обмеления Дуная возникла острая нехватка воды.

Как уточнил Минтранс Болгарии, власти страны выдали необходимые разрешения для пролета российского самолета. Ил-76 проследовал через болгарское воздушное пространство, в котором находился около 50 минут, после чего приземлился в аэропорту города Ниш. В ведомстве уточнили, что информация об обратном перелете пока не была получена.

«В то время как лесные пожары в Республике Сербия продолжают распространяться вблизи границы с Болгарией и угрожают приграничным районам, международное сотрудничество по сдерживанию этого бедствия приобретает особое значение», — говорится в сообщении.

Речь идет о гуманитарном рейсе, заявили в МИД Болгарии. Пролет был осуществлен по запросу сербской стороны, отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что Ил-76 МЧС РФ был направлен в эпицентр возгораний в Сербии и уже приступил к тушению пожаров, сбросив 42 т воды в районе заповедника Делиблатска-Пешчара. В борьбе с огнем также задействованы два вертолета Ка-32, приобретенные Белградом у Москвы.

«Несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран Россия и Сербия сохраняют дружеские отношения. Российская Федерация неизменно помогает братскому сербскому народу в борьбе с природными пожарами», — подчеркнули в МЧС.

В 2023 году Болгария разрешила пролет через свою территорию самолета главы МИД Сергея Лаврова для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии. Однако в итоге борт проследовал через небо над Грецией. Болгарские власти изменили свое решение из-за присутствия на борту официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, не разрешив ей пролет через воздушное пространство страны.

В 2025 году в Болгарии заявили о готовности разрешить пролет самолета президента России Владимира Путина в случае проведения в Будапеште его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.