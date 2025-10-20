Болгария готова разрешить пролет самолета президента России Владимира Путина для его визита в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел республики Георг Георгиев на заседании Совета ЕС в Люксембурге, пишет Blitz.

Глава МИД Болгарии подчеркнул, что предоставление условий для беспрепятственного полета логично, поскольку российский президент направляется на переговоры о достижении мира на Украине.

«Как может состояться встреча, если один из участников не может на нее попасть?» — отметил Георгиев.

В то же время Румыния, по информации газеты Adevărul, пока не получала официального запроса о разрешении на пролет российского самолета, сообщила глава МИД республики Оана Цою.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой по подозрению их якобы в незаконной депортации детей с украинских территорий. Кремль назвал это решение юридически ничтожным, сославшись на непризнание юрисдикции МУС. Путин охарактеризовал суд как «мало уважаемую организацию», не имеющую универсального характера.

Недовольство в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможной поездкой Владимира Путина в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, пишет Reuters. «Это нехорошо <…> наблюдать, как человек, в отношении которого был выдан ордер на арест МУС, едет в европейскую страну», — заявила она журналистам в Люксембурге.

В апреле 2025 года Венгрия объявила о решении выйти из Международного уголовного суда. Эта процедура занимает 12 месяцев, и в течение этого периода Будапешт сохраняет обязательства по Римскому статуту, ратифицированному в 2001 году.

Каллас подчеркнула, что приветствует миротворческие усилия США, но также считает важной встречу российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем она поставила под вопрос результативность планируемых переговоров Путина и Трампа.

По данным источников Reuters, американский президент во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября оказывал на него давление с целью территориальных уступок. Украинский лидер позднее выразил готовность приехать в Будапешт при условии трехстороннего формата встречи или «челночной дипломатии», однако назвал столицу Венгрии не лучшим местом для прекращения боевых действий на Украине.

«Челночная дипломатия» — это метод ведения переговоров, при котором дипломат или посредник активно перемещается между конфликтующими сторонами, чтобы достичь договоренности или урегулировать спор.

Официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в свою очередь отметила отсутствие формальных препятствий со стороны Брюсселя для визита Путина. В МИД Турции сообщили, что маршрут президентского борта пройдет через воздушное пространство Черного, Адриатического и Средиземного морей, над Турцией, частично над Боснией и Герцеговиной, а также Сербией.

Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште после телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Президент США назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной». В Кремле отметили, что Венгрия вызывает уважение своей «особой позицией с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов».

Переговоры лидеров России и США могут состояться в течение двух недель. Предыдущая встреча Путина и Трампа прошла в августе на Аляске.