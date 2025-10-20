Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможной поездкой президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Относительно Будапешта — нет, это нехорошо <…> наблюдать, как человек, в отношении которого был выдан ордер на арест МУС (Международным уголовным судом), едет в европейскую страну», — сказала она в ходе встречи с журналистами.

Заявление представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности прозвучало на фоне встречи глав европейских международных ведомств в Люксембурге. Она отметила, что приветствует миротворческие усилия президента США, однако считает важным, чтобы с российским лидером также встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Говоря о визите президента России в Венгрию, она также признала, что в сложившейся ситуации главный вопрос — удастся ли добиться в ходе встречи Путина и Трампа какого-либо результата.

По словам двух собеседников агентства, президент США оказал давление на Зеленского с целью отказа Украины от части территорий в пользу России в ходе встречи, которая состоялась в Вашингтоне.

Сам президент Украины выразил готовность приехать в Будапешт в случае, если будет предложена трехстороння встреча или формат «челночной дипломатии».

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России по делу о депортации детей с территории Украины весной 2023 года. В апреле 2025 года руководство Венгрии сообщило о решении выйти из МУС. До завершения этой процедуры, которая занимает 12 месяцев, власти Венгрии формально обязаны исполнять обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, который был ратифицирован Будапештом в 2001 году.

Комментируя возможность поездки Владимира Путина в Венгрию официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что со стороны Брюсселя не должно быть формальных препятствий для визита российского лидера.

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что маршрут президентского борта будет пролегать через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического моря, а также частично над Боснией и Герцеговиной и Сербией.