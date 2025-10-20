МИД Турции раскрыл план полета Владимира Путина в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом. Президент России отправится в Венгрию на самолете Ил-96-300ПУ.

Как сообщает портал Airlive со ссылкой на МИД Турции, маршрут президентского борта уже согласован: он проложен в обход стран Европейского союза и пройдет через нейтральное воздушное пространство Черного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей, а также частично над Боснией и Герцеговиной и Сербией.

По данным издания, общая протяженность маршрута составит около 5 тыс. км, что почти втрое длиннее прямого пути. Как подчеркивается в публикации пролет над Польшей и Румынией был исключен практически сразу из-за безопасности и ограничений на использование воздушного пространства ЕС для российских самолетов.

Утверждается, что безопасность полета может обеспечиваться истребителями российскими Су-35С и Су-30СМ, которые вылетят с авиабазы Хмеймим в Сирии. Над морем к эскорту сопровождения могут также присоединиться турецкие F-16, сербские МиГ-29 и венгерские JAS-39 Gripen. По информации Airlive, маршрут может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий или дипломатических ограничений.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что перелет Путина будет осуществлен «в особом порядке» — по согласованию Росавиации и МИД России, с обязательным сопровождением как российских, так и союзных истребителей.

«Образно говоря, организовывают трубу, в которой никого нет», — пояснил генерал.