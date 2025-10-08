Импульс к мирному соглашению по Украине, появившийся после встречи президентов России и США на Аляске, «в значительной мере исчерпан». Об этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил журналистам в кулуарах Госдумы. Он также дал оценку перспективе поставок Украине дальнобойных американских ракет «Томагавк», рассказал об ответе Москвы на возможное ограничение передвижений российских дипломатов в Европе и пояснил, чего Россия ждет от США в связи с инициативой Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

О «Томагавках» и договоренностях в Анкоридже

Как указал Рябков, появление у Киева ракет Tomahawk («Томагавк»), которые украинский президент Владимир Зеленский просит у американского коллеги Дональда Трампа, будет означать «качественное изменение обстановки», но не повлияет на решимость России добиться целей, поставленных Верховным главнокомандующим. Он напомнил, что президент Владимир Путин назвал такие поставки очень серьезным эскалационным шагом.

На Валдайском форуме 2 октября Путин заявил, что «Томагавки» не повлияют на ход боевых действий, а Россия будет совершенствовать свою ПВО и сбивать их. Чему ракеты могут нанести ущерб, так это отношениям России и США, в которых «наметился какой-то свет в конце тоннеля», высказал мнение глава государства. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент повторил, что поставки «Томагавков» Украине приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в российско-американских отношениях.

Рябков отметил, что сами по себе ракеты «Томагавк» без пусковых установок и программного обеспечения — просто «болванки», и что их применение возможно «только с прямым задействованием американского персонала».

«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий <…> хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — сказал замглавы МИД.

Он подчеркнул, что «никакой нервозности» такая перспектива в Москве не вызывает, поскольку российская сторона уверена в своих ресурсах, которые позволяют и дальше двигаться в заданном направлении.

Вместе с тем Рябков обратил внимание, что происходит откат от возможности мирного соглашения по Украине, к которому Россия и США приблизились после августовского саммита лидеров стран в Анкоридже. Он обвинил в этом европейцев, которых назвал сторонниками войны.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренности усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан. Это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», — заявил замминистра.

О планах ЕС ограничить поездки российских дипломатов

Комментируя сообщения о том, что в рамках нового пакета санкций страны Евросоюза хотят ограничить передвижение дипломатов из России внутри блока, Рябков предупредил о зеркальном ответе Москвы.

«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — сказал он.

По словам замминистра, он не понимает, кому выгодны такие решения, и высказал мнение, что в Европе пребывают в иллюзии по поводу реакции России.

«Это просто очередное проявление слепой веры в то, что без их благоволения к нам мы не проживем, что мы должны вымаливать у них какое-то расположение к себе. На фоне того, что происходит, ничего кроме желания отвернуться и поменьше их слушать, не возникает», — высказался Рябков.

О предложении Путина по ДСНВ

Замглавы МИД также пояснил в ходе беседы с журналистами в Госдуме суть предложения президента Путина соблюдать ограничения в рамках ДСНВ и после истечения срока действия документа 5 февраля 2026 года. При этом Рябков подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы продлить договор, а о том, чтобы в течение года, начиная с 6 февраля 2026-го, Москва и Вашингтон придерживались зафиксированных в ДСНВ «центральных количественных ограничений» по стратегическим наступательным вооружениям.

Россия, со своей стороны, готова соблюдать их, но только при условии, если США не совершат того, что способно нарушить «паритет и баланс» в сфере стратегической стабильности, продолжил Сергей Рябков.

«Это значит, во-первых, что они воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности и они не будут предпринимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно — не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата», — указал заместитель министра иностранных дел.

По его словам, в России «тщательно отфиксировали» ответ американского президента Дональда Трампа, который назвал предложение Путина «хорошей идеей», а также оценку официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, которая ранее сообщила, что «это звучит довольно хорошо». При этом официальной реакции из Вашингтона Москва пока не получила.

«Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», — сказал Рябков.

На вопрос о том, увязано ли предложение Путина по ДСНВ с вопросом о поставках ракет «Томагавк» Украине, замглавы МИД ответил, что «это разное».

О ядерных испытаниях

Сергей Рябков также предупредил, что если какая-либо страна с ядерным потенциалом примет «ошибочные и вредные для международной безопасности» решения о проведении ядерных испытаний, то со стороны России в скором времени последует «зеркальная реакция». Он подчеркнул, что прежде всего это касается США, которые «давно идут по пути приведения своей инфраструктуры [в этой сфере] в состояние готовности».

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября его модератор Федор Лукьянов спросил у президента Владимира Путина, «не назрели ли случайно ядерные испытания». «Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое», — ответил на это глава государства.

Об отношениях России и США

Рассуждая о перспективе российско-американских отношений, замглавы МИД высказал мнение, что их «здание» рушится по вине американской стороны.

«У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещиной, которое рушится. И виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли до фундамента», — заявил Рябков и добавил, что «разрушать проще, чем строить».

Он отметил, что Россия готова «к строительству», но не получает сигналов ответной готовности из Вашингтона.

Как рассказал замминистра, стороны находятся в постоянном контакте по вопросу организации нового раунда переговоров для устранения взаимных «раздражителей», но договоренностей пока нет. Ранее он сообщил ТАСС, что третий раунд точно состоится до конца осени. Первые два состоялись в феврале и апреле в Стамбуле.