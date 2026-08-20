Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный обратился к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой провести проверку в связи «удручающим состоянием» хирургического отделения больницы Академгородка в Новосибирске. Копия письма есть в распоряжении RTVI.

В своем обращении парламентарий просит генпрокурора «провести проверку надлежащего соблюдения законодательства в части осуществления своевременных ремонтных работ хирургического отделения ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» г. Новосибирска, а также соблюдения законодательства в части требований к безопасности здания, которое имеет признаки аварийного состояния».

«Ситуация в хирургическом отделении больницы Академгородка в Новосибирске выглядит удручающе в части нарушения санитарных норм. Люди, которые перенесли операции, в ослабленном и уязвимом состоянии, находятся фактически в антисанитарных и небезопасных для здоровья условиях. Это абсолютно недопустимо, когда с потолка больничной палаты льется вода и летит грязь. Вопросы еще и к состоянию перекрытий и электропроводки», — сказал Куринный RTVI.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор не ликвидированы последствия пожара двухлетней давности.

«Надо незамедлительно разбираться, почему ремонт этого здания до сих пор не завершен — нерадивый подрядчик, заниженная смета, хищение денег, — и привлекать к ответственности виновных лиц. А главное, начать наконец решать проблему», — убежден парламентарий.

В этой связи у депутата есть вопросы не только к руководству больницы, но и к региональному минздраву и администрации региона.

«Где их контроль? Где информация для граждан о том, когда здание приведут в порядок? Это же одна из главных больниц региона. Как люди, видя все это, должны относиться к власти в целом?» — заявил собеседник RTVI.

Как считает Куринный, первое, что нужно сделать на уровне самой больницы и коммунальных служб — оперативно организовать ликвидацию протечек. Во-вторых, плановых больных надо перенаправлять в другие больницы — люди должны лечиться в нормальных условиях, говорит депутат.

«В-третьих, поскольку больше всего люди не любят когда им врут или недоговаривают, надо регулярно информировать население о том, что делается для решения проблемы», — сказал он.

По мнению Куринного, когда начнется ремонт, можно организовать онлайн-контроль за ходом ремонта.

«Параллельно необходимо срочно провести аудит контрактов на ремонт больницы, чтобы выяснить, почему этот ремонт так и не сделан. Если виноват подрядчик — расторгать договор, вносить его в реестр недобросовестных поставщиков и взыскивать убытки. Если ответственное должностное лицо — тоже есть законные меры», — порассуждал депутат.

Куринный также выразил мнение, что власти региона должны организовать срочные работы, используя в том числе средства резервного фонда, который «есть практически у каждого губернатора».