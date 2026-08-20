Житель села Кулунда Алтайского края Владимир Савельев, прославившийся в интернете после участия в телепередаче «Давай поженимся!», погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил администратор его телеграм-канала 19 августа.

«Деньги с продажи канала пойдут маме Владимира» — написал он.

Савельеву было 50 лет. По информации телеграм-канала Shot, он ушел на СВО в марте и через месяц был отправлен на передовую, где погиб в бою. Незадолго до этого мужчина сообщил матери, что отправляется на фронт.

Телеграм-канала Baza утверждает, что Савельев заключил контракт два года назад. По данным канала, он погиб под артиллерийским обстрелом, после чего о его гибели сообщили семье сослуживцы. Сообщается также, что документы о смерти мужчины пока не поступили в ЗАГС.

В марте 2018 года Владимир Савельев принял участие в программе «Давай поженимся!», где получил отказ от одной из участниц. Комментируя свое эмоциональное состояние, он произнес фразу, ставшую впоследствии мемом: «Плохо. Плохо-плохо, неважно. Дела у меня очень плохие».

В конце 2024 года видеоролик с участием Савельева набрал популярность в соцсетях, и на его аккаунты подписались десятки тысяч пользователей. До поступления на службу он занимался записью поздравительных видео на заказ и делился с подписчиками историями о своей жизни.

В мае стало известно о гибели на СВО актера Павла Чернявского, снимавшегося в сериалах «След», «Волкодав», «Дело врачей» и «Голоса ушедших душ», а также в фильмах «Чернобыль», «Прабабушка легкого поведения. Начало» и «СВОИ. Баллада о войне».