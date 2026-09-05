Латвия и Литва рассматривают возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей этих республик.

По данным агентства, после украинских атак на свою инфраструктуру Россия перенаправила экспорт зерна в порты стран Балтии. Аналитики и трейдеры утверждают, что российские экспортеры перевозят зерно в основном через Латвию. Ожидается, что в октябре объем поставок резко вырастет, говорится в публикации.

Правительство Латвии обсудит запрет на экспорт российского зерна на заседании 8 сентября, сообщил представитель премьер-министра республики.

Премьер Литвы Миндаугас Синкевичюс, в свою очередь, назвал неприемлемым использование портов страны для экспорта зерна из России. Конкретных мер он не назвал, но отметил, что транзит зерна между основной территорией РФ и Калининградской областью не пострадает.

Ранее Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном призвала правительство заблокировать транзит российского зерна, а также ужесточить контроль над происхождением продукции.

Президент ассоциации Каролис Шимас заявил, что российское зерно предлагается покупателям по значительно более низким ценам, что ставит литовских торговцев в невыгодное положение.

Кроме того, власти Литвы и Латвии подозревают, что российское зерно частично поступает с подконтрольных РФ территорий, которые на Западе считают «оккупированными».

Министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Мажейка поручил проверять происхождение российского зерна, перевозимого через порт Клайпеды. 4 сентября первые пробы зерна отправлены во Францию на лабораторное исследование.

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс со своей стороны поручил создать механизм предотвращения «незаконного» транзита зерна с утраченных Украиной территорий.