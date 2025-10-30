Законопроект о переходном периоде в локализации такси внесли в Госдуму депутаты разных фракций. До 2033 года вводится квота в 25% для автомобилей, не соответствующих требованиям по локализации такси, передает корреспондент RTVI.

Требования локализации к автомобилям такси вводятся в России с 1 марта 2026 года. Это значит, что с 1 марта 2026 года для включения автомобиля в реестр такси или его перерегистрации необходимо будет использовать автомобили, произведенные в России и соответствующие критериям локализации. Предварительный список разрешенных моделей включает 22 автомобиля от марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Отсрочка вступления закона в силу предусмотрена для Калининградской области и Сибирского федерального округа — там требования заработают 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе — 1 марта 2030 года.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает предусмотреть до 1 января 2033 г. ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, чьи транспортные средства не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси. Установлено требование: машина должна принадлежать им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев, и они не должны передавать автомобиль третьим лицам.

Принятие закона поможет отрасли плавно перейти на новые правила, не мешая стабильной работе рынка такси, включая небольшие города, рассказал RTVI соавтор законопроекта депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Такая мера особенно важна для самозанятых водителей: им сложно будет сразу поменять машины на новые. Квоты учитывают особенности разных регионов, где многие водители раньше не могли соответствовать новым требованиям», — сказал также депутат.

В итоге закон поможет сохранить рынок таксомоторных перевозок и сделать переход к новым правилам более плавным, заявил он.

Локализация — стратегически верное направление государственной политики, это инструмент укрепления технологического суверенитета, развития отечественного автопрома, создания рабочих мест, однако реализация этой цели должна быть экономически реалистичной, сказал RTVI соавтор законопроекта депутат Госдумы Станислав Наумов.

«Локализация — это не про ограничения, это про стимулы. И наша общая цель — сделать так, чтобы этот переход стал управляемым, справедливым и выгодным для всех участников рынка», — заявил Наумов, отметив, что не следует разрушать существующий рынок услуг, «следует обеспечить управляемый переход — поэтапный, предсказуемый и социально ответственный».

Для сотен тысяч граждан, включая самозанятых, работа в такси — это дополнительный заработок, подчеркнул парламентарий.

Наумов также обратил внимание на то, что по экспертным оценкам, из-за сокращения числа машин при реализации закона о локализации тарифы на такси могут вырасти на 15—20%.

Законопроект вводит компромиссный механизм квотирования, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«С одной стороны, механизм поддерживает стратегию развития российского автопрома, с другой — не обрушивает рынок такси и не ущемляет экономические возможности граждан, оставляет возможность работать легально», — сказал он журналистам.

Сейчас только 11% личных машин частично занятых и 16% личных машин полноценно занятых водителей подходят под требования по уровню локализации, поэтому удар был бы очень сильным, отметил Шапарин.

По его мнению, предложенный механизм квотирования, который будет работать до 2033 года, «даст возможность людям сохранить доступ к легальным перевозкам, а отрасли такси — планомерно обновлять автопарк».

В соответствии с законом о локализации автомобилей в такси с 1 марта 2026 г. к использованию в качестве легкового такси допускаются три категории транспортных средств:

1) набравшие достаточное количество баллов локализации (по системе, установленной постановлением правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719);

2) произведенные по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), заключенным или в которые внесены изменения в 2022-2025 гг.;

3) произведенные по СПИК, заключенным или в которые внесены изменения после 2025 г. и в отношении которых правительством Российской Федерации принято согласие о допуске к использованию в качестве легкового такси.