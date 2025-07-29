Начиненный тротилом и большим количеством поражающих элементов беспилотник рухнул в ночь на 29 июля в Минске, в результате падения аппарата никто не пострадал. На корпусе БПЛА обнаружили надписи на украинском языке. Силовики разбираются, кто и откуда запустил дрон. Президент Беларуси Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле. Подробнее — в материале RTVI.

«Обнаружен и пресечен»

Как сообщило Минобороны Беларуси, неизвестный БПЛА обнаружили в воздушном пространстве республики около двух часов ночи.

«Дежурными силами ПВО около двух часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — уточнили в ведомстве.

Для сбития дрона задействовали средства радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал в районе дома 72 на улице Матусевича. В результате падения БПЛА никто не пострадал. Белорусские военные после этого усилили контроль над воздушным пространством республики.

«По данному факту проводится проверка. Глава государства держит ситуацию на личном контроле», — добавили в Минобороны.

Тротил и надписи на украинском

Днем 29 июля пресс-служба Следственного комитета Беларуси опубликовала видео с падением беспилотника. Также правоохранители показали обломки БПЛА. На них присутствуют украинские надписи: «Не чiпати, рухома частина» (Не трогать, подвижная часть) и «Обережно гвинт, рухома частина» (Осторожно, подвижная часть). На некоторых деталях видны отметки, свидетельствующие об их производстве в странах Западной Европы.

«Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась», — отчитались в СК.

По факту падения БПЛА возбудили уголовное дело. На месте ЧП работали силовики, а также саперы. Специалисты изъяли фрагменты корпуса дрона и его крыльев, двигатель, приборы навигации и боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

Позже в сети появилась информация о якобы задержании нескольких человек на месте падения беспилотника. Однако в пресс-службе столичного МВД опровергли эти данные.

«Информируем: обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, распространяющих недостоверную информацию», — рассказали минские полицейские.

Жителям Беларуси напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

«Они будут отказываться»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Украина после падения дрона в Минске будет обвинять в случившемся Россию. Депутат допустил также, что украинская сторона спишет все на технические неполадки.

«Этот беспилотник был оснащен тротилом и поражающими элементами. Судя по первым оценкам специалистов, это украинский дрон. В любом случае они будут отказываться и говорить что угодно», — рассказал он «Ленте.ру».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Беларуси не нужна помощь России при отражении атак беспилотников. Парламентарий подчеркнул, что республика «пока справляется сама». Депутат напомнил, что единую систему ПВО Союзного государства создали еще в 2009 году, и с того времени российские и белорусские ведомства в этой области ведут совместную работу.

«Одновременное боевое дежурство — российские и белорусские расчеты постоянно координируются. Вместе договариваются о том, что и когда сбивать, а в случае необходимости по этому соглашению Москва может в кратчайшие сроки предоставить Минску дополнительные комплексы С-400», — объяснил «Газете.Ru» Алексей Журавлев.

Он обратил внимание, что белорусские военные вовремя засекли и сбили дрон.

«Запустили в качестве провокации»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил «Аргументам и фактам», что беспилотники на Минск «есть кому запускать».

«Вокруг Беларуси не очень приятные соседи. Это те же Литва, Польша, которые, в общем-то, имеют виды на Беларусь», — отметил собеседник издания.

По его мнению, запустить дрон могли и с территории Украины «в качестве провокации».

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов рассказал «Постньюс», что на белорусско-украинской границе с начала военной операции творится «кошмар», а запуск беспилотника — спланированная провокация.

«Там обстановка не особо отличается от Белгородской, Курской и Брянской областей. Поэтому то, что туда прилетело, — первая ласточка, о которой мы сейчас официально разговариваем. До этого случаи были другого характера», — сказал эксперт.

Он предположил, что таким образом украинская сторона пытается «наказать» Беларусь за сотрудничество с Россией.

«Тестирует оборону нашего союзника»

Как написал в телеграм-канале журналист Сергей Мардан, «над Минском теперь тоже сбивают дроны».

«Есть шанс, что это заблудившийся украинский БПЛА. Но не исключена и вероятность того, что Киев тестирует оборону нашего союзника на предмет возможности отражения дроновых атак», — отметил он.

Политолог Геннадий Подлесный обратил внимание на то, что в Минобороны Беларуси сообщили о нейтрализации «неопознанной» воздушной цели.

«Конечно, очень трудно определить принадлежность дрона, когда он в почти целом состоянии. Но если определить, что дрон украинский, то что тогда делать? Лучше пусть он будет ничей», — сыронизировал эксперт.

Белорусские силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.