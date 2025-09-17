Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на мероприятии, посвященном Дню народного единства, высказал свое видение качеств будущего главы государства. По его словам, следующим президентом должен стать «крепкий мужик», обладающий жизненным опытом и «понюхавший пороха», передает БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что постоянно отслеживает потенциальных преемников, но пока не видит личности, способной взять на себя такую ответственность.

«Я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть», — заявил он.

Белорусский лидер убежден, что для управления страной необходимы врожденные качества руководителя.

«Если у тебя нет задатков президента от природы — в Беларусь не суйся», — добавил он.

При этом Лукашенко подтвердил, что в будущем пост президента займет другой человек, и объяснил, что регулярно поднимает эту тему, чтобы общество постепенно адаптировалось к этой перспективе.

При этом глава государства не исключил возможности появления женщины-президента в будущем, однако во время текущего сложного геополитического положения вокруг Беларуси он бы все же предпочел видеть на этом посту мужчину.

«Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее [женщину] на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», — добавил он.

Минувшим летом в интервью Time белорусский лидер опровергал возможность передачи власти своему младшему сыну Николаю, а также допускал, что следующий руководитель может изменить текущий политический курс.

Лукашенко в седьмой раз был избран президентом Беларуси 27 января 2025 года, набрав 86,82% голосов избирателей. Он бессменно руководит страной с 1994 года, побеждая на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Следующие президентские выборы в соответствии с белорусским законодательством, предусматривающим пятилетний срок полномочий, запланированы на 2030 год.