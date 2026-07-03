Именно денежно-кредитная политика Центробанка, а не решения бизнеса о сохранении персонала, сдерживает повышение производительности труда и развитие экономики. Такое мнение в комментарии RTVI высказал лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о барьерах для роста этого показателя.

Ранее на Финансовом конгрессе ЦБ Набиуллина назвала три барьера для роста производительности в стране: нежелание бизнеса высвобождать сотрудников из отраслей со снижающимся спросом, господдержку неэффективных производств и региональные запреты на увольнения, оставшиеся со времен высокой безработицы.

Однако, по мнению Миронова, главными причинами слабого роста производительности в России остаются низкие зарплаты и высокая ключевая ставка.

«Заявление руководителя ЦБ очень неприятно удивляет и даже пугает. Секрет высокой производительности труда по версии Центробанка прост: надо закрыть как можно больше предприятий (как просто неэффективных, так и тех, кто переживает временные трудности) и уволить как можно больше людей, особенно всяких инвалидов, беременных женщин, мамочек в декрете и жен бойцов СВО. Я искренне не понимаю, откуда это презрение к людям и стремление видеть в каждом бездельника и нахлебника. Хотя именно политика ЦБ не дает расти производительности труда и экономике в целом», — сказал депутат.

Политик отметил, что на эффективность труда влияют развитие науки и техники, автоматизация производства, доступность кредита и уровень зарплат.

«Наша позиция в том, что труд должен быть дорогим, а кредит дешевым, чтобы один трактор всегда был эффективнее десяти низкооплачиваемых работников с лопатами», — подчеркнул парламентарий, напомнив, что «Справедливая Россия» настаивает на повышении МРОТ до 60 тыс. рублей и снижении ключевой ставки.

По его словам, в долгосрочной перспективе этот показатель повышается за счет развития науки и техники, а также вложений в НИОКР, однако политика Банка России, считает Миронов, разрушает такую основу.