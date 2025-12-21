Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) анонсировал скорое начало строительство нового авианосца — при том, что в отношении госбюджета страны по-прежнему сохраняется неопределенность.

По словам главы республики, решение о запуске масштабной программы по созданию нового корабля-авианосца для французского военно-морского флота было принято на этой неделе.

Макрон заверил, что этот проект «напрямую подстегнет экономику» Франции и даст работу «800 поставщикам, 80% из которых составляют предприятия малого и среднего бизнеса». Предполагается, что авианосец нового поколения PANG будет введен в строй в 2038 году и заменит «Шарль де Голль».

При этом, напоминает Bloomberg, переговоры по госбюджету Франции на 2026 год отложены до января. Кабмин республики планирует собраться завтра, 22 декабря, чтобы обсудить специальный закон, позволяющий осуществлять ключевые расходы и взимать налоги до утверждения основного финансового документа.

Некоторые члены французского парламента призывали отложить строительство нового авианосца с учетом его стоимости: она, по оценкам правительства, составит 10 млрд евро (11,7 млрд долларов).

Напомним, единственный действующий авианосец на вооружении ВМС Франции — Charles de Gaulle (R91) — является для этой страны первым надводным боевым кораблем с атомной силовой установкой и флагманом ее военно-морского флота. Его ввели в эксплуатацию осенью 2000 года на замену устаревшему авианосцу «Клемансо». Предполагалось, что в 2015 году будет заложен второй корабль серии R91, но из-за слишком высоких расходов на первый его строительство пришлось отменить.