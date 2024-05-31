Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с лидерами европейских стран о совместной отправке военных инструкторов на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, французский лидер собирается представить коалицию на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня.

Как утверждает один из источников Bloomberg, ожидается, что отправленные на Украину западные инструкторы будут обучать украинских военных по двум основным направлениям — разминирование и обслуживание военной техники. По данным собеседников Le Monde, западные инструкторы будут обучать саперов и готовить солдат для новой мотострелковой бригады ВСУ.

По словам источника Bloomberg, первоначально на Украину отправят ограниченное количество персонала, однако затем предполагается расширение группы. Он уточнил, что потенциально группировка будет насчитывать несколько сотен человек.

Агентство Reuters 30 мая сообщило, что Макрон может объявить об отправке инструкторов на Украину уже в ближайшие дни. «Договоренности очень продвинулись, и мы можем ожидать какого-то решения на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

По словам дипломатических источников Reuters, среди прочего инструкторы будут обучать украинских военных управлению самолетами, которые предоставит Запад.

Кто готов отправить инструкторов на Украину

Bloomberg отмечает, что страны Балтии, в том числе Литва и Эстония, уже выразили готовность отправить инструкторов на Украину.

«Литва в случае необходимости могла бы обучать их [украинских военных] и на Украине в партнерстве со странами, которые готовы были бы это сделать», — заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. В начале мая она сказала, что Вильнюс готов отправить на Украину свои войска в рамках учебной миссии, но от Киева подобного запроса не поступало.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его правительство «открыто для обсуждения» по вопросу отправки инструкторов на Украину.

13 мая портал Breaking Defense со ссылкой на советника эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла сообщил, что правительство Эстонии обсуждает возможность отправки своих военных в западные регионы Украины. Позже глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил, что в стране такая инициатива не рассматривается. Президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому порталу Yle сказал, что он не уполномочен принимать решения об отправке войск на Украину. «Если этот момент когда-нибудь наступит, то вопрос об отправке войск должен быть обсужден не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости», — сказал он.

В майском интервью The Economist Макрон назвал два условия для отправки западных войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. В Кремле тогда заявили, что воспринимают соответствующие заявления французского президента как «опасную тенденцию».

В марте украинский президент Владимир Зеленский говорил, что у ВСУ нет необходимости в дополнительных войсках из Франции, но Киев приветствовал бы инструкторов и технический персонал из западных стран. В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, согласно которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что в случае появления на Украине военнослужащих стран НАТО конфликт между Россией и альянсом будет неизбежен. В МИДе предупредили, что ответ Москвы на отправку войск «будет лежать далеко не только в политической плоскости».

21 мая в России начались учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Минобороны указывало, что маневры проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Песков отмечал, что проведение учений связано с «беспрецедентным витком эскалации напряженности» между Москвой и Западом, а также высказываниями политиков Запада, в том числе Макрона.