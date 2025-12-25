Производство автомобилей в России в 2025 году сократилось на 14% — до 754 тыс. штук. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом, добавил он, по динамике рынка в целом просадка оказалась сильнее — порядка 20%.

«Разница в динамике связана с ростом доли выпущенных в России автомобилей на рынке — с 44% до 55% в этом году. Продажи таких машин к концу года, кстати, хорошо нагнали темп — по оперативным данным, на середину декабря они уже превысили 800 тысяч единиц, это всего минус 1% к прошлому году», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что власти к 2030 году постараются вернуться к показателю доковидных времен, когда нормой было 80% рынка и более за локальными игроками. По его словам, правительство сосредоточит усилия на развитии технологических навыков у предприятий отрасли.

«На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг — это достижение необходимого уровня локализации агрегатов. Кроме того, акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, цель правительства — достичь показателя в 2,5 млн единиц техники на рынке к 2030 году, включая легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. При этом он уточнил, что основная задача — побудить автосборочные заводы использовать российские компоненты.

«В этой сфере трудится без малого 380 тысяч человек. И они чувствовали себя очень дискомфортно в период, когда глобальные автогиганты к ним относились по остаточному принципу. Сейчас все должно быть наоборот. То есть в первую очередь должны быть задействованы российские автокомпонентные производства, а уже потом, если у кого-то не хватает компетенции или возможности, или мощности перегружены, — тогда приводите китайцев», — объяснил позицию кабмина первый вице-премьер.

Говоря об итогах года для российской промышленности в целом, Мантуров сообщил, что хотя в предыдущие годы она росла существенно большими темпами, 2025 год, несмотря на менее благоприятную конъюнктуру, завершится с положительной динамикой — рост будет на уровне чуть более 2%.

Двузначные цифры роста при этом показывают отдельные отрасли, например химическая промышленность, включая удобрения, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс. Существенный рост показывает электроника, в особенности та ее часть, что идет по гособоронзаказу, добавил он.

Вместе с тем первый вице-премьер отметил снижение производства стали. По его данным, падение составит около 5% по сравнению с прошлым годом — до 67 млн тонн. Это связано с уменьшением спроса на металлопродукцию в ключевых отраслях внутреннего рынка, включая строительство.

24 декабря ТАСС со ссылкой на данные Росстата сообщил, что производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 591 тысячи единиц.

Как отмечает агентство, в ноябре выпуск легковушек сократился на 34,1% в годовом выражении, но вырос на 8,2% по сравнению с октябрем — до 54,1 тысячи.

В статье отмечается, что еще сильнее просели другие сегменты автопрома: производство грузовиков за одиннадцать месяцев составило 119 тыс. единиц (минус 32,8%), автобусов массой более 5 т — 8,8 тыс. единиц (минус 34,8%), а автобусов массой не более 5 тонн — 13,1 тыс. (минус 29,4%).

Кроме того, в ноябре падение производства грузовиков достигло 43% в годовом выражении (до 9,9 тыс. единиц), а по сравнению с октябрем оно сократилось на 12,9%, уточняет ТАСС.