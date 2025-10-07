Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разобраться с продажей конфет с алкоголем на маркетплейсах. Он отметил, что торговые площадки не всегда устанавливают маркировку «18+», а в 10—15 конфетах может быть 50—60 гр «чистого алкоголя». Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Депутат отметил, что сейчас российские маркетплейсы торгуют кондитерскими изделиями, в том числе конфетами, с содержанием ликера, коньяка и иного алкоголя. При этом не везде есть возрастная маркировка «18+», уточнил он.

«Таким образом, данную продукцию могут приобрести несовершеннолетние, их продажа через маркетплейсы никак не контролируется», — сообщил Леонов.

В связи с этим он попросил Попову разобраться в данном вопросе, разъяснить позицию ведомства и в случае необходимости принять необходимые меры для защиты здоровья несовершеннолетних россиян.

7 октября Леонов сообщил журналистам, что конфеты с алкоголем, которые продаются на маркетплейсах, должны иметь маркировку «18+», потому что «их могут покупать дети».

«А 10—15 таких конфет, например, может содержать порядка 50—60 грамм чистого алкоголя, они могут довести до серьезных последствий», — заявил парламентарий.

Он уточнил, что они будут ожидать ответа от Роспотребнадзора по этому вопросу и «добиваться того, чтобы на маркетплейсах была маркировка конфет с алкоголем».