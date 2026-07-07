Крупнейшая за два года атака украинских беспилотников на Москву связана с проходящим в эти дни саммитом НАТО в Анкаре, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Под этот саммит все это и демонстрируется. Для чего — для того, чтобы выбить больше денег и вооружения», — сказал депутат.

Как считает Колесник, украинские власти таким образом «пытаются показать свою силу» и демонстрируют нежелание урегулировать конфликт мирным путем. «Как раз все под саммит НАТО. Другого варианта нет», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля до утра 7 июля в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. По его словам, большая часть летевших на столицу дронов была нейтрализована «на дальних подступах», 43 БПЛА уничтожили на подлете к городу.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года, подсчитал ТАСС.

В Анкаре 7-8 июля проходит саммит стран НАТО. Лидеры стран альянса намерены подтвердить «непоколебимую приверженность» коллективной обороне в рамках статьи 5 Устава организации. Еще одним вопросом станет выделение Украине 70 млрд евро на 2026 год и как минимум эквивалентной суммы в 2027-м. Как ожидается, в рамках саммита в среду президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Российская сторона дождется конкретных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре, после чего выскажет свои оценки, заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В свою очередь член думского комитета по обороне Виктор Соболев призвал внимательно следить за ходом саммита, чтобы знать планы вероятного противника и быть во всеоружии.