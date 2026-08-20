В ночь на 20 августа над российскими регионами было сбито 726 беспилотников, заявило Минобороны РФ. В Татарстане нарушена работа промышленного кластера, в Краснодарском крае возник пожар на предприятии, в Крыму несколько населенных пунктов остались без света. В нескольких регионах есть пострадавшие.

Из сводки Минобороны следует, что в ночь на 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, а также над Азовским и Черным морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что с вечера 19 августа в сторону столицы летело 250 БПЛА, большую часть из них сбили «на дальних рубежах», 28 БПЛА уничтожены в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы, говорится в сообщении.

В Татарстане в результате атаки дронов есть пострадавшие в Нижнекамске, повреждены жилые дома, нарушена работа промышленного кластера, сообщили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС. Число пострадавших власти не уточнили.

«Этим утром республика подверглась очередной массированной атаке вражескими беспилотниками. Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону. Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений», — говорится в сообщении.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил об успешном отражении массированного налета БПЛА. В исполкоме города сообщили, что обломки дронов могли повредить автомобили, окна и другое имущество.

Обломки БПЛА упали в нескольких районах Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. В поселке Волна произошел пожар на территории предприятия, его потушили. В Приморско-Ахтарске повреждены окна в двух домах. Во всех случаях пострадавших нет, говорится в сообщении.

В Ульяновской области в результате атаки пострадал один человек — молодой мужчина получил ранение головы, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Кроме того, была повреждена опора ЛЭП в Новоспасском районе, электроснабжение не нарушено.

В Крыму после беспилотных атак ВСУ обесточены несколько населенных пунктов Южного, Центрального и Западного энергорайонов Крыма, сообщило «Крымэнерго». Ориентировочно с 9:00 до 16:00 в Центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ.

«Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. <…> Сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на Северо-Западе и Востоке Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах», — говорится в сообщении.

Глава Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что электроснабжение отсутствует во всем городе. По его словам, давление в системе водоснабжения низкое, ориентировочно до вечера его будут постепенно поднимать до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения. Детские сады работают в режиме «кратковременного пребывания».

Электроснабжение также было временно ограничено в Севастополе, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно не было подачи воды.

Из-за отсутствия напряжения в сети на маршруты не вышли троллейбусы в Севастополе и Симферополе. По некоторым троллейбусным маршрутам временно осуществляют движение автобусы. Часть автобусов также не вышла на маршруты. В Евпатории было остановлено движение трамваев.

Пока что вводить графики ограничений в Севастополе не требуется, однако ситуация в энергосистеме «остается нестабильной и может измениться», отметил Развожаев.

В Воронежской области в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждены кровля, фасад, остекление и коммуникации частного дома в одном из районов на юге региона, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Калужской области в результате атаки осколками БПЛА повреждены девять частных домов и хозпостройки в двух населенных пунктах, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших, по его словам, нет.

В Тульской и Ростовской областях, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погибла женщина, еще девять человек ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.