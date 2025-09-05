В Санкт-Петербурге по поручению главы города Александра Беглова будет создан музей, посвященный памяти жертв Бесланской трагедии. Сопредседатель организации «Матери Беслана» Анета Гадиева сообщила RTVI, что они знают об этой идее и поддерживают ее, так как важно помнить о тех страшных событиях.

«Они нам говорили, что планируется такой музей, мы знали об этом. В Петербурге есть ассоциация жертв террористических актов “Надо жить”, в нее входят и наша организация “Матери Беслана”, и “Волга-Дон”, и “Норд-Ост”. Идея, конечно, хорошая. Думаю, это и как память, и как напоминание, назидание», — сказала Гадиева.

На вопрос, следует ли создать такие музеи и в других городах, собеседница RTVI ответила, что они создали свой собственный, потому что сочли это нужным и важным.

«У нас инициатива снизу шла, то есть это сами жертвы, потерпевшие предложили. Что касается создания [музеев памяти жертв Беслана] в других местах… Думаю, важно помнить об этом страшном событии, а также о тех, кто ушел. Так что это все можно только приветствовать», — добавила она.

Как сообщается на сайте Смольного, музей, посвященный памяти жертв трагедии в Беслане, разместится на территории приходского сада храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте.

Ранее там уже был установлен памятник «Детям Беслана».

Беглов отметил, что трагедия, произошедшая в Беслане, «потрясла всю страну и весь мир», а особый отклик она вызвала в Петербурге, который пережил блокаду.

«Наш долг перед погибшими — помнить о тех страшных событиях и не допустить их повторения. Музейная экспозиция расскажет о нашем единстве перед лицом большой беды, о мужестве павших, о героизме бойцов спецназа, о поддержке, которую нашли в Петербурге жители Беслана», — сказал губернатор.

Он добавил, что обсуждал создание музея с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло, тот его поддержал.

В 2021 году президент России Владимир Путин на встрече с Меняйло сообщил, что теракт в Беслане — это «та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия».

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена в 2005 году, она связана с трагедией в Беслане, когда 1 сентября 2004 года 32 боевика захватили в школе № 1 1128 заложников — детей, родителей и учителей.

Они удерживали их несколько дней, требуя освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 — дети. При штурме школы был убит 31 террорист, единственный выживший отбывает пожизненный срок.